Косметологи назвали продукты, полезные для проблемной кожи лица

Бороться с несовершенствами эксперты рекомендуют подручными средствами.Американский косметолог Эрин Гилберт заявила, что некоторые продукты незаслуженно считаются опасными для кожи. Им приписываются способности вызывать аллергии и раздражения, — но так ли это не самом деле? Дерматолог выделила продукты, которые, по ее словам, полезны для здоровья кожи как в виде масок и скрабов, так и при употреблении в пищу. В частности, она посоветовала не бояться пить кофе.«Кофе – это мощный природный антиоксидант, который защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов, а также ультрафиолета», — отметила специалист. В день, по ее мнению, можно выпивать до трех больших чашек, — но строго без сахара.Также полезным для кожи оказалось красное вино. Но, как пояснила косметолог, это справедливо, если в качестве закуски используя фрукты, а выпивается не более бокала в день. Тем, кто предпочитает закусывать шоколадом, следует знать, что его комбинация с алкоголем легко может вызывать неприятные аллергические проявления.Помимо этого Эрин Гилберт посоветовала поддерживать тонус кожи томатной пастой или томатным соком«Помидоры богаты витаминами А, С и Е, бета-каротином, их применение в косметологии обусловлено способностью бороться с угрями и пигментацией, придавать коже здоровый вид», — поделилась специалист, напомнив попутно о том, что нужно избегать продуктов с сахаром даже в этой нише.