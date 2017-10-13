Изменения климата могут провоцировать вспышки инфекционных болезней

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Изменения климата могут влечь за собой не только природные катастрофы – такие, например, как засуха. Они также могут провоцировать вспышки инфекционных заболеваний – например, малярии, вируса Зика или лихорадки денге, сообщает научная группа из Университета Колорадо (University of Colorado).Ведущий автор исследования Сесилия Соренсен (Cecilia Sorensen) рассказала, что смена климата – это комплексная и всеобъемлющая угроза человеческому здоровью, поскольку она может «вскрыть» и усилить эффект тех недочетов в социально-политической и экологической обстановке в регионе, которые, в свою очередь, становятся причиной проблем в здравоохранении. Если в нем и так наблюдается кризис – ситуация может стать значительно более серьезной.Пострадать может любая страна. На следующий год после урагана «Катрина» в Новом Орлеане, США, заболеваемость лихорадкой Западного Нила удвоилась. В Африке изменения климата увеличили заболеваемость малярией. После бедствий в Хьюстоне, Флориде и Пуэрто-Рико также прогнозируются вспышки инфекционных болезней.В Эквадоре в результате изменения температуры воды (Эль-Ниньо) теплеет и учащаются дожди, что создает благоприятную среду для лихорадки денге. Сразу после землетрясения, которое произошло в этом регионе в апреле 2016 года, был зафиксирован 12-кратный рост заболеваемости вирусом Зика – именно в зоне, пострадавшей от катастрофы.Ученые заявили, что дальнейшее исследование изменений климата может помочь предсказать, где именно следует ожидать вспышки того или иного заболевания, а значит, и вовремя оказать нуждающимся медицинскую помощь.