Как возникает меланома?

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Кожная меланома – достаточно распространенный и очень опасный вид рака, однако до сих пор не было понятно, как возникает болезнь на клеточном уровне. Такое знание могло бы помочь идентифицировать болезнь на ранней стадии и вовремя начать лечение, а значит, и спасти чьи-то жизни.Специалисты из Фламандского института биотехнологии (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), используя в качестве модели мышей, воссоздали формирование опухоли и выяснили, каким образом это происходит.Оказалось, что клетки меланомы вырастают из взрослых меланоцитов. Эти клетки – «узкопрофильные специалисты», они производят пигмент меланин в верхнем слое кожи. Обычно они не делятся, но могут приобрести такую способность в результате мутации. Исследователи наблюдали за тем, как эти клетки распространяются в верхнем слое кожи, образуя доброкачественные опухоли. Затем меланоциты постепенно теряли свои характеристики, становясь из вырабатывающих пигмент клеток раковыми и захватывая все более глубокие слои кожи. Профессор Жан-Кристоф Марин (Jean-Christophe Marine) отметил, что другие клетки не демонстрируют такой склонности к изменениям или попыткам разрастись, поэтому, вероятнее всего, именно перепрограммированные генетически меланоциты стоят за формированием злокачественных опухолей кожи.Что приводит к таким модификациям? Возможно, изменения «микроклимата» вокруг клеток кожи. Некоторые клетки могут выделять белки, которые подавляют вероятное перерождение меланоцитов, но в какой-то момент могут перестать это делать. Чтобы определить, что это за белки, потребуются дополнительные исследования, однако в результате такой работы на рынке должны появиться новые методы лечения меланомы.