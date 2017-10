Небо, самолет, ребенок: как предотвратить слезы?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Многие люди отрицательно относятся к детям на борту самолета – они считают, что дети слишком много плачут, а родители за ними не следят.Матери и отцы таких детей, со своей стороны, могут отказаться от авиапутешествия, как только представят, что другие люди будут обвинять их в своем дискомфорте. Один из японских авиаперевозчиков решил попробовать помочь таким родителям, выяснив, почему плачут дети, и как их крики можно предотвратить, снизив степень их дискомфорта.В исследовании, которое All Nippon Airways проводила вместе с еще несколькими компаниями (Nippon Telegraph and Telephone Corp., Toray Industries Inc. и Combi Corp.), участвовали сотрудники и их дети – всего 34 человека и 36 детей.Участники летели чартерным рейсом из одного города в другой. Состояние их детей контролировали специальные устройства, предоставленные телекоммуникационной компанией NTT. Пульс и другие жизненные показатели детей передавались на экраны смартфонов родителей, и если ребенок, например, начинал возиться, то его отец или мать сразу давали ему попить из чашки через трубочку (или пососать конфету), чтобы давление в его ушах нормализовалось. Именно из-за изменения давления не только дети, но и взрослые могут чувствовать дискомфорт и даже боль, когда самолет взлетает или идет на посадку.Проблема, разумеется, существует не только в Японии – где-то пассажиров с детьми сажают в определенную часть самолета, где-то призывают бездетных людей быть более толерантными. Пока не известно, какие результаты получила All Nippon Airways и как она планирует их применить.