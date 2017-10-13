Как носить обувь на высоких каблуках, чтобы избежать вреда для здоровья

Многие девушки думают, что завоюют мир, если подберут правильную пару обуви. Но вставать на каблуки три раза в неделю (или больше) очень вредно. Минимизировать вред для здоровья ног помогут несколько советов — и выкидывать любимые туфли на шпильках не придётся.Каблуки вредят мышцам и суставам стоп. Из-за проблем с мышцами растёт риск падений и травм. Долгосрочные последствия не лучше: деформация стоп, боль в спине, нездоровая походка.Сэмми Марго (Sammy Margo) из Британского королевского общества физиотерапевтов каждый день видит, до чего доводят каблуки: ушибы, разрывы связок, мозоли и шишки, травмы коленей и тазобедренных суставов, проблемы с позвоночником. И переломы, конечно, из-за того, что не удалось удержать равновесие.Понятно, что не все носят особо опасные шпильки и что на свете вообще много вредного. Но чтобы уменьшить вред от каблуков, помогите своим стопам.Не все каблуки обязательно вредят ногам.Например, если у вас 4-сантиметровый каблук и 1 см этой высоты — платформа, то собственно каблук получается 3-сантиметровым. И это лучше, чем 4-сантиметровые шпильки.Выбирайте широкие массивные каблуки, на которых легче удержать равновесие. В правильной обуви каблук ударяется о землю, а затем вес плавно переносится на подушечки стоп.Туфли на каблуках укорачивают и перенапрягают икроножные мышцы. А с другой стороны голени мышцы, наоборот, растягиваются. Нарушается равновесие в развитии мускулов, а это повышает риск травм.Поэтому каблуки не надо носить каждый день. Как и кеды или балетки на совершенно плоской подошве: стопы привыкают к одной позиции. Лучше всего чередовать обувь, чтобы ноги не находились в одном и том же положении.Чтобы сохранить здоровье мышц стопы, 3–4 раза в неделю выполняйте небольшой комплекс упражнений. Для этого не обязательно выделять время специально, большинство упражнений легко встраивается в повседневные дела.Например, полезно встать носками на нижнюю ступень лестницы и опустить пятки. Так растянутся мышцы голени. В этом положении задержитесь на 10 секунд, потом встаньте на носочки.Полезно вспоминать обычную разминку, которую мы делали в школе на физкультуре: ходить на пятках, на внешней и на внутренней стороне стопы.А когда вы отдыхаете сидя, перекатывайте стопами бутылку с водой или массажный мячик.Актриса и поклонница здорового образа жизни Гвинет Пэлтроу опубликовала целый комплекс специальных упражнений, которые помогают отдохнуть от каблуков.Первое упражнение помогает против молоткообразной деформации пальцев, защемления нервов, маршевого перелома и образования костных наростов.Для начала протяните правую руку к левой ноге и соедините пальцы, как будто вы собираетесь поздороваться с собственной ногой.Большой палец руки при этом будет свободен, а остальные четыре расположите между пальцами ног. В таком положении нужно задержаться на 30 секунд. Потом потяните пальцы ног вниз, растягивая верхнюю часть стопы в течение 5 секунд. Выполните 10 повторений.Это упражнение предотвращает боли в мышцах голени после высоких нагрузок.Встаньте на колени. Положите под ноги валик из полотенца, чтобы поднять подушечки стоп максимально высоко. Медленно опускайте бёдра на стопы, пока не почувствуете натяжение в передней части стопы и голени. Задержитесь в этом положении на 30 секунд. Повторите дважды.Это упражнение борется с нарушением пропорций в развитии мышц голени и стопы, с изменениями в суставах. Для его выполнения нужен ремень или верёвка, которые не растягиваются.Лягте на спину, обхватите ремнём подушечки стопы правой ноги. Поднимите прямую правую ногу, левую оставьте вытянутой на полу. Пальцы правой ноги потяните на себя и выверните стопу внутрь. Ремень держите левой рукой. Постарайтесь потянуть правую ногу, будто хотите коснуться пальцами ноги левого плеча. Вы должны почувствовать натяжение в икрах. Задержитесь на 30 секунд.Повторите упражнение дважды для обеих ног.Помогает предотвратить воспаление ахиллового сухожилия, подошвенный фасциит и растяжение связок.Встаньте в положение в выпаде, руки на стене. Левая нога согнута, правая — вытянута назад. Слегка поверните правую ногу так, чтобы носок смотрел внутрь. Не отрывайте пятки от пола, опирайтесь на правую пятку. Бёдра должны располагаться параллельно стене, колено правой ноги — прямое. Задержитесь в таком положении на 30 секунд.Затем передвиньте правую ногу ближе к стене, согнув её в колене. Следите, чтобы носок по-прежнему смотрел внутрь, а пятка не отрывалась от пола. Снова задержитесь на 30 секунд.Выполните то же упражнение на другую ногу.Предотвращает воспаление сухожилий.Расположите большой палец в углу или на выступе стены так, чтобы он смотрел вверх. Остальные пальцы и подушечки стопы должны лежать на полу. Опирайтесь на стену не только кончиком пальца, а большей частью его поверхности. Нога должна быть согнута в колене.Вам нужно растянуть мышцу, которая называется длинным сгибателем большого пальца стопы. Она идёт от пальца через стопу и поднимается до икры. Эта мышца работает, когда мы поднимаемся на носочки или встаём на каблуки, танцуем или прыгаем.