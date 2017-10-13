Чем опасен дефицит йода

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- очень важный элемент для организма с периода внутриутробного развития. Он участвует в образовании гормонов щитовидной железы, от которых зависит обмен веществ. Поэтому проблема дефицита йода у ребенка должна волновать маму еще в момент беременности. Выраженный недостаток этого вещества в организме беременной чреват рождением ребенка с пороками нервной системы и даже глухотой.Йод поступает в организм с пищей, водой и воздухом. Проблема йододефицита особенно актуальна в регионах, где почва и вода бедны этим элементом: в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Черниговской областях. При прогрессирующей нехватке йода развиваются слабоумие, дезадекватность - проявляется в разрушении отношений со сверстниками и родителями, психические расстройства, зоб. Дети с дефицитом йода больше подвержены воздействию радиационного фона.1. Эндемический зоб - наиболее очевидное проявление недуга: пытаясь захватить больше йода, щитовидная железа увеличивается в размерах.2. Сухость волос и кожи даже в жаркую погоду, несмотря на то, что ребенок пьет много жидкости.3. Раздражительность, агрессивность, неуправляемость.4. Рассеянность, забывчивость, плохая успеваемость в школе.5. Сонливость, вялость, симптомы хронической усталости.6. Головные боли.7. Задержка полового созревания подростков.Проще всего диагностировать нехватку йода по анализу на содержание элемента в моче, поскольку вещество не задерживается в организме и легко выводится с мочой (90 %). Также лабораторно можно определить уровень гормонов щитовидной железы и по полученным показателям выявить недостаток йода, пройти скрининговое ультразвуковое исследование щитовидной железы. Результаты анализов необходимо показать педиатру или детскому эндокринологу.Профилактика йододефицита намного эффективнее лечения его последствий. Самый простой и доступный способ - потребление в пищу йодированной соли и воды. Давайте малышу молоко, предназначенное для детей и обогащенное витаминами, в том числе йодом. Высокое содержание вещества наблюдается в морепродуктах.Для сравнения: мясо и мясные продукты содержат 20-40 мкг йода на килограмм, в то время как в килограмме морских продуктов содержится 160-1400 мкг йода.Для повышения концентрации йода применяются йодсодержащие препараты.Но самолечением заниматься не стоит ни в коем случае - необходимую дозировку определит только опытный врач.