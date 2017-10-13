Мучные изделия способствуют развитию близорукости

Чрезмерное употребление мучных изделий может способствовать ухудшению зрения и развитию близорукости. К такому выводу пришли американские ученые.Исследования показали, что в первую очередь от хлебных изделий страдает глазное яблоко. Как показали опыты сотрудников университета штата Колорадо в Форт-Коллинзе и Сиднейского университета, избыточный инсулин негативно отражается на здоровье глаз.Именно повышенное употребление мучных продуктов приводит к повышению уровня инсулина. Это способствует удлинению глазного яблока и, как следствие, близорукости.Результаты исследования могут помочь объяснить резкий рост близорукости в развитых странах за последние 200 лет. Согласно официальным данным, примерно 30% людей европейского происхождения страдают от близорукости.