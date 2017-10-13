Названы 12 малоизвестных, но важных фактов о депрессии

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Психологи рассказали много интересного об уже известном всем угнетенном состоянии под названием "депрессия".Казалось бы, всем известно, что такое депрессия и почему она возникает, но справиться с ней удается немногим. Очень часто депрессия доводит человека до серьезных последствий, таких как алкоголизм, наркомания, суицид и многих других проблем, появляющихся одна за другой.- пешая прогулка, обильное питье, вкусный суп и контрастный душ.Замкнутость, да еще и в состоянии депрессии, это самое ужасное состояние, которого можно избежать, общаясь с людьми. И помните, идеальных людей не существует и вам никто ничем не обязан, так что не стоит ждать от окружающих супер-поддержки в моменты, когда вам плохо.Удивительно, но некоторые люди умудряются наслаждаться тем, что они в депрессии. Медики советуют не экспериментировать на себе такой подход к серьезному расстройству психики, а наоборот взять себя в руки и самостоятельно выбраться из депрессивной ямы.Психологи утверждают, что этих проявлений депрессии не стоит бояться, ведь в скором времени все пройдет и жизнь заиграет яркими красками.- и у богатого, и у бедного, и у красивого, и у не очень, так можно продолжать до бесконечности. Все люди хоть раз в жизни оказывались подвергнуты депрессии и это нормально.Большинство страдающих людей терзают себя мыслями о прошлом и депрессия стабильно поселяется в их жизни. Психологи же рекомендуют отвлекаться и думать не том, что вас "убило наповал", а посмотреть комедию или видеоролик, призванный вызвать у человека искреннюю улыбку.и другие препараты, помогающие якобы избавиться от депрессии. На самом деле, таблетки еще сильнее усугубляют ситуацию.или делом, которое принесет 100%-ное удовольствие. Многие люди даже не подозревают, что этот метод позволяет в кротчайшие сроки избавиться от депрессивного настроения.и без посторонней помощи не обойтись.- 14-24 года. Затем - кризис среднего возраста и старость (выход на пенсию). Депрессия в эти промежутки времени вполне объяснима возрастными изменениями.А все потому, что мозг человека формируется к 25 годам и повлиять на него до 26 лет очень тяжело.Одно только осознание человеком того, что "белая полоса" в скором времени сменится на "черную", может загнать его в глубокую депрессию.Наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас, а если депрессия настигла, то попытайтесь побыстрее от нее избавиться!