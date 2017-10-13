Названы 12 малоизвестных, но важных фактов о депрессии
Казалось бы, всем известно, что такое депрессия и почему она возникает, но справиться с ней удается немногим. Очень часто депрессия доводит человека до серьезных последствий, таких как алкоголизм, наркомания, суицид и многих других проблем, появляющихся одна за другой.
Самыми важными фактами о депрессии поделились опытные психологи:
1. Проверенные и эффективные способы лечения депрессии - пешая прогулка, обильное питье, вкусный суп и контрастный душ.
2. Главное - не прекращать общаться с людьми. Замкнутость, да еще и в состоянии депрессии, это самое ужасное состояние, которого можно избежать, общаясь с людьми. И помните, идеальных людей не существует и вам никто ничем не обязан, так что не стоит ждать от окружающих супер-поддержки в моменты, когда вам плохо.
3. Наслаждение депрессией - путь к полному разочарованию. Удивительно, но некоторые люди умудряются наслаждаться тем, что они в депрессии. Медики советуют не экспериментировать на себе такой подход к серьезному расстройству психики, а наоборот взять себя в руки и самостоятельно выбраться из депрессивной ямы.
4. Серость и грусть - временные явления. Психологи утверждают, что этих проявлений депрессии не стоит бояться, ведь в скором времени все пройдет и жизнь заиграет яркими красками.
5. Депрессия может случиться у каждого - и у богатого, и у бедного, и у красивого, и у не очень, так можно продолжать до бесконечности. Все люди хоть раз в жизни оказывались подвергнуты депрессии и это нормально.
6. Не издеваться над собой - хороший метод, выводящий из депрессии. Большинство страдающих людей терзают себя мыслями о прошлом и депрессия стабильно поселяется в их жизни. Психологи же рекомендуют отвлекаться и думать не том, что вас "убило наповал", а посмотреть комедию или видеоролик, призванный вызвать у человека искреннюю улыбку.
7. Не стоит налегать на антидепрессанты и другие препараты, помогающие якобы избавиться от депрессии. На самом деле, таблетки еще сильнее усугубляют ситуацию.
8. Когда депрессия одолевает следует заняться своим хобби или делом, которое принесет 100%-ное удовольствие. Многие люди даже не подозревают, что этот метод позволяет в кротчайшие сроки избавиться от депрессивного настроения.
9. Если человек перестал за собой следить, кушать и спать, то его депрессия слишком затянулась и без посторонней помощи не обойтись.
10. Самый актуальный возраст для депрессии - 14-24 года. Затем - кризис среднего возраста и старость (выход на пенсию). Депрессия в эти промежутки времени вполне объяснима возрастными изменениями.
11. До 26 лет депрессия долго и сложно лечится. А все потому, что мозг человека формируется к 25 годам и повлиять на него до 26 лет очень тяжело.
12. Депрессия может произойти даже когда в жизни все хорошо. Одно только осознание человеком того, что "белая полоса" в скором времени сменится на "черную", может загнать его в глубокую депрессию.
Наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас, а если депрессия настигла, то попытайтесь побыстрее от нее избавиться!
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