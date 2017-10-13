5 советов для похудения, которые не работают

Ты стараешься питаться одним салатами и куриной грудкой, не ешь после шести и наматываешь километры на беговой дорожке, а вес предательски стоит на одном месте? Значит, ты что-то делаешь не так.Чрезмерные нагрузки, недостаток сна и воды, скудное питание, стресс, а также многие другие факторы могут помешать достичь заветной фигуры.Чтобы ненавистные килограммы ушли и не возвращались, мы подготовили список самых распространённых причин, которые не дают весу уходить.На протяжении нескольких десятилетий самым популярным советом относительно похудения остается запрет на еду после шести. Утверждение справедливо, но лишь отчасти. Вам не следует есть после шести, если вы ложитесь спать в десять часов вечера. Если в кровати вы оказываетесь ближе к полуночи, то ужин может состояться и в восемь часов вечера.Главное, чтобы последний прием пищи произошел за четыре часа до сна. У организма будет достаточно времени, чтобы переварить пищу. Ночью он будет отдыхать, а не "разгребать" ваш ужин. Такой распорядок благоприятно влияет на метаболизм и помогает нормализовать режим питания.Важно: если чувство голода слишком сильное, не истязайте себя и съешьте натуральный йогурт без добавок или выпейте стакан кефира. Такой мини-перекус не навредит вашей фигуре.В глянцевых журналах часто рассказывают, как худеют профессиональные модели. За несколько дней до показа они прекращают есть и оставляют в своем рационе только соки. Конечно, такой дефицит калорий позволяет избавиться от лишних килограммов и объемов, но ненадолго. Когда в рационе снова появится обычная еда (а это неизбежно) килограммы вернутся, захватив с собой "друзей".Не говоря уже о том, что такая диета может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так, она категорически противопоказана тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. В соках содержатся кислоты, которые могут спровоцировать приступ гастрита или язвы.В общем, соковая диета никак не помогает надолго избавиться от лишних сантиметров на талии и не прибавляет здоровья.Распространено мнение, что при регулярных занятиях спортом можно без всякого вреда для фигуры есть все, что душе угодно. Увы, но это не так. Секрет идеального тела — систематические тренировки и сбалансированный рацион. Если после убойного кардио вы навернете пару кусков бисквитного торта, то качество вашего тела не станет лучше, а лишние килограммы не поспешат ретироваться.Здесь работает правило Парето. Если 80% вашего рациона состоит из здоровой еды, то остальные 20% можно выделить под лакомую "запрещенку".Основное правило худеющих по всему миру гласит: сахар — самый страшный противник упругого тела и главный виновник лишних килограммов. Именно поэтому представительницы прекрасного пола всячески сокращают количество сахара в рационе, налегая на искусственные заменители. Правильно ли это?Да, на практике заменители могут сократить общую калорийность вашего рациона, но едва ли такая альтернатива полезна для здоровья и, как бы парадоксально это ни звучало, для фигуры. Искусственные подсластители негативно влияют на кишечную флору и могут привести к ожирению.Если вы ищите хорошую альтернативу сахару, то остановите свой выбор на натуральных заменителях. Внимания заслуживают мед и стевия.В питании все строго индивидуально. Если ваша подруга или коллега похудела на одной из популярных диет, это вовсе не значит, что вы сможете добиться схожих результатов. Режим питания и рацион необходимо составлять в зависимости от состояния своего здоровья, активности в течение дня и целей. Все эти показатели не могут быть идентичны у разных людей.Не следуйте чужому примеру. Проконсультируйтесь со специалистом, который поможет вам составить сбалансированный рацион и включит в него максимально полезные и важные именно для вашего организма продукты. Только такой подход принесет заметные результаты.