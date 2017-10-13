Что нужно есть, что-бы стать умнее?

Ученые пришли к выводу, что продукты, полезные для сердца, полезны также и для мозга и, как это ни поразительно, большинство этих продуктов мы можем видеть на праздничном столе.Исследователи считают, что умнее всего люди становятся от клюквы. В ней содержится больше всего антиоксидантов, которые вступают во взаимодействие со свободными радикалами кислорода. Эти радикалы делают гормон холестерол вредным для сердца и сосудов, а также отвечают за ухудшение памяти и работы опорно-двигательного аппарата с возрастом. Исследования на крысах показали, что диета, основным компонентом которой является клюква, приводит к улучшению памяти, а также к более сбалансированной работе опорно-двигательного аппарата в пожилом возрасте.Второе место после клюквы занимает черника. Эта ягода обладает всеми теми же свойствами, что и клюква, только антиоксидантов в ней немного меньше. Но зато в ней содержатся вещества, улучшающие зрение.Третье место поделили между собой крупнолистная свекла и капуста. Вещества, содержащиеся в этих овощах, разрушают ферменты, которые в большом количестве приводит к развитию болезни Альцгеймера и снижению когнитивной функции.Вслед за овощами идет жирная рыба. Такие сорта рыбы, как лосось, сардины и сельдь содержат жирные кислоты, которые также расщепляют вредные ферменты. Исследования показали, что, если хотя бы раз в неделю употреблять в пищу один из сортов жирной рыбы, то можно в значительной степени снизить вероятность заболевания болезнью Альцгеймера.Почетное пятое место в рейтинге «умной» еды занимает шпинат. Ученые установили, что шпинат замедляет появление проблем в нервной системе, вызванных старением, а также препятствует возникновению нарушений познавательных способностей.