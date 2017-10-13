Десять основных причин возникновения гипертонической болезни

Медики обозначили причины, из-за которых человек может стать гипертоником.Гипертония - довольно-таки распространенное заболевание, не имеющее возрастных ограничений, то есть страдать от высокого артериального давления могут как пожилые люди, так и молодежь.Гипертоническая болезнь опасна тем, что при резком скачке давления вверх может произойти гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт, инсульт и другие не менее опасные последствия. Поэтому следует регулярно контролировать артериальное давление людям, которые попадают в основную группу риска развития гипертонии.- избыточную массу тела и ожирение;- малоподвижный образ жизни;- плохую наследственность, то есть если у человека родители и близкие родственники страдали от повышенного артериального давления;- злоупотребление алкоголем;- неправильное питание и преобладание жирных и высококалорийных продуктов в рационе;- курение;- авитаминоз;- дисфункция почек;- пожилой возраст;- чрезмерное потребление соли и соленых продуктов.Все эти причины рано или поздно приводят к возникновению гипертонии. Но есть еще и другие причины, о которых мало кому известно и относятся они к психосоматическим расстройствам и психоэмоциональным факторам. Можно выделить несколько основных предшественников стойкого повышения кровяного давления:- ощущение тревоги в груди, граничащее с тахикардией;- злость и повышенная раздражительность, иногда агрессивный настрой;- истеричное поведение;- подавленное состояние из-за стрессов и конфликтов с окружающими;- дефицит свободного времени и хроническая усталость.Медики утверждают, что каждый из нас способен самостоятельно противостоять таким заболеваниям, как гипертония. Для этого необходимо просто вести здоровый образ жизни, правильно питаться, вовремя обследоваться, научиться справляться с эмоциями во время стрессов и жить счастливо, не смотря ни на что. Конечно, для многих это будет непросто, но попробовать стоит, ведь на кону ваше собственное здоровье и жизнь.