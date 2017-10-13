Десять основных причин возникновения гипертонической болезни

Медики обозначили причины, из-за которых человек может стать гипертоником.

Гипертония - довольно-таки распространенное заболевание, не имеющее возрастных ограничений, то есть страдать от высокого артериального давления могут как пожилые люди, так и молодежь.

Гипертоническая болезнь опасна тем, что при резком скачке давления вверх может произойти гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт, инсульт и другие не менее опасные последствия. Поэтому следует регулярно контролировать артериальное давление людям, которые попадают в основную группу риска развития гипертонии.

К десяти главным причинам возникновения гипертонической болезни врачи относят:

- избыточную массу тела и ожирение;

- малоподвижный образ жизни;

- плохую наследственность, то есть если у человека родители и близкие родственники страдали от повышенного артериального давления;

- злоупотребление алкоголем;

- неправильное питание и преобладание жирных и высококалорийных продуктов в рационе;

- курение;

- авитаминоз;

- дисфункция почек;

- пожилой возраст;

- чрезмерное потребление соли и соленых продуктов.

Все эти причины рано или поздно приводят к возникновению гипертонии. Но есть еще и другие причины, о которых мало кому известно и относятся они к психосоматическим расстройствам и психоэмоциональным факторам. Можно выделить несколько основных предшественников стойкого повышения кровяного давления:

- ощущение тревоги в груди, граничащее с тахикардией;

- злость и повышенная раздражительность, иногда агрессивный настрой;

- истеричное поведение;

- подавленное состояние из-за стрессов и конфликтов с окружающими;

- дефицит свободного времени и хроническая усталость.

Медики утверждают, что каждый из нас способен самостоятельно противостоять таким заболеваниям, как гипертония. Для этого необходимо просто вести здоровый образ жизни, правильно питаться, вовремя обследоваться, научиться справляться с эмоциями во время стрессов и жить счастливо, не смотря ни на что. Конечно, для многих это будет непросто, но попробовать стоит, ведь на кону ваше собственное здоровье и жизнь.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил microb в категорию Кардиология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь