Десять основных причин возникновения гипертонической болезни
Гипертония - довольно-таки распространенное заболевание, не имеющее возрастных ограничений, то есть страдать от высокого артериального давления могут как пожилые люди, так и молодежь.
Гипертоническая болезнь опасна тем, что при резком скачке давления вверх может произойти гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт, инсульт и другие не менее опасные последствия. Поэтому следует регулярно контролировать артериальное давление людям, которые попадают в основную группу риска развития гипертонии.
К десяти главным причинам возникновения гипертонической болезни врачи относят:
- избыточную массу тела и ожирение;
- малоподвижный образ жизни;
- плохую наследственность, то есть если у человека родители и близкие родственники страдали от повышенного артериального давления;
- злоупотребление алкоголем;
- неправильное питание и преобладание жирных и высококалорийных продуктов в рационе;
- курение;
- авитаминоз;
- дисфункция почек;
- пожилой возраст;
- чрезмерное потребление соли и соленых продуктов.
Все эти причины рано или поздно приводят к возникновению гипертонии. Но есть еще и другие причины, о которых мало кому известно и относятся они к психосоматическим расстройствам и психоэмоциональным факторам. Можно выделить несколько основных предшественников стойкого повышения кровяного давления:
- ощущение тревоги в груди, граничащее с тахикардией;
- злость и повышенная раздражительность, иногда агрессивный настрой;
- истеричное поведение;
- подавленное состояние из-за стрессов и конфликтов с окружающими;
- дефицит свободного времени и хроническая усталость.
Медики утверждают, что каждый из нас способен самостоятельно противостоять таким заболеваниям, как гипертония. Для этого необходимо просто вести здоровый образ жизни, правильно питаться, вовремя обследоваться, научиться справляться с эмоциями во время стрессов и жить счастливо, не смотря ни на что. Конечно, для многих это будет непросто, но попробовать стоит, ведь на кону ваше собственное здоровье и жизнь.
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