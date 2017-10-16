Медики советуют людям, имеющим проблемы с сердцем, заниматься тайчи

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Тайцзицюань (тайчи) - древнее китайское боевое искусство. Оно включает глубокое дыхание и медленные, плавные движения. Ученые из Университета Брауна говорят, что занятия тайчи полезны для людей, у которых есть проблемы с сердцем, но нет возможности выполнять физические упражнения, сообщает The Hindustan Times.В исследовании участвовали физически неактивные мужчины и женщины, имеющие проблемы с сердцем. 58,6% участников ранее перенесли сердечный приступ и процедуру раскрытия закупоренной артерии. Все добровольцы отказались от кардиореабилитации и находились в группе риска из-за курения (27,6%), диабета (48,3%), высокого уровня холестерина (75,9%), избыточного веса (35%) и ожирения (45%).По словам специалистов, занимаясь тайчи, можно постепенно увеличивать интенсивность. Исследование показало: занятия не влияли на аэробную способность участников. Однако благодаря им повышались уровни физической активности умеренной и высокой интенсивности.