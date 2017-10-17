5 натуральных средств от тромбофлебита рук и ног

Флебит – это воспаление стенок вен при варикозном расширении вен. Острый флебит, захватывающий поверхностный сосуд, дает чувствительную, покрасневшую и отечную ногу. Когда поражены глубокие вены, красноты нет, но нога отечна и чувствительна к сильному надавливанию.Если кровяной сгусток (эмбол) резко закупоривает один из сосудов, питающих ступню, она внезапно становится очень болезненной, холодеет и немеет, белеет или синеет. В этом случае сгусток крови или кусочек артериосклеротической бляшки сдвинулся, оторвавшись, и пошел вниз по артерии. Эмболия – это экстренный случай, при котором необходимо как можно быстрее мчаться к врачу, потому что пораженная конечность в опасности.При варикозном расширении рекомендуется днем носить эластичные лечебные чулки, вечером ноги от колен и ниже должны быть вымыты под душем сначала теплой, а потом холодной водой.- Вам поможет настойка корня женьшеня. Для её приготовления нужно взять 100 г корней женьшеня. Режем их на маленькие кусочки (размер с горлышко бутылки), засыпаем эти кусочки в литровую банку и заливаем их 800 мл водки, после чего оставляем на 2 недели. Далее нужно процедить настойку через марлевую тряпочку. Употребляют такую настойку по 10 капель до еды (минут за 10). Так принимаем настойку 2 недели, потом неделю отдыхаем, и повторяем такой курс ещё два раза. Лучше женьшень принимать зимой.- Нужно набрать в ванну столько холодной воды, чтобы она доставала до щиколоток, добавьте 1 ст. ложку настойки женьшеня, затем следует ходить по этой воде примерно минуту, ноги вытереть насухо. Если эту процедуру приходится делать часто, то продолжительность ее рекомендуется постепенно увеличивать.- Хорошим противовоспалительным действием обладает мазь, приготовленная из широко распространенных лекарственных растений.Взять 1 часть цветков ромашки аптечной, 1 часть травы шалфея лекарственного, 1 часть порошка женьшеня, 5 частей стертых в порошок сухих плодов каштана конского, все это тщательно перемешать с небольшим количеством свиного нутряного жира или горячего куриного жира. Настаивать в прохладном месте 7–8 часов. Мазь должна получиться довольно плотной консистенции. Ее следует накладывать на расширенные и воспалившиеся вены на 30–40 минут 1 раз в день.- При изъязвлении варикозных вен на ногах народные целители рекомендуют использовать стертый в кашицу сырой картофель с порошком женьшеня (10:1). Продолжительность таких аппликаций – 15 минут и более.- Облегчить неприятные ощущения и унять боль при варикозном расширении вен можно с помощью компрессов с настоем из цветков каштана конского и надземной части травы женьшеня. 1 ст. ложку сухой смеси поместить в предварительно прогретый термос, залить стаканом кипятка и настаивать 1,5–2 часа, процедить. Смочив теплым настоем льняную ткань или марлю, сложенную в несколько слоев, прикладывать к болезненным местам. Поверх ткани накладывается вощеная бумага.