Почему люди ругаются во сне?

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Во сне разговаривают 66,8% взрослых людей, 6,3% делают это хотя бы раз в неделю. По мнению группы французских сомнологов из Университета Сорбонны, это явление слишком недооценивается, в то время как с его помощью можно узнать больше о многих аспектах работы мозга.Анализу речи во время сна они посвятили работу, опубликованную в журнале Sleep.Участниками исследования стали 232 добровольца, разговаривавших во сне чаще раза в неделю. 129 из них страдали от расстройств быстрой фазы сна, у 87 наблюдался лунатизм, у одного испытуемого — апноэ и лишь 15 участников были здоровы.Ученые оценивали все изданные пациентом звуки, независимо от их разборчивости. Всего команда записала 883 случая, когда пациенты издавали во сне какие-либо звуки. В 522 эпизодах это было бормотание, шепот, крики, смех. 361 эпизод содержал отдельные слова или целые предложения.Всего было зафиксировано 3349 слов. Мужчины говорили больше и чаще использовали ненормативную лексику.В 19,8% высказываний они были обращены к другому человеку. Лишь 12 образцов содержали вежливые слова. Ругательства встречались гораздо чаще. Так, «дерьмо» было произнесено 21 раз, а «шлюха» (putain) — 43. В некоторых случаях слова были обращены к невидимому собеседнику, попыток воздействовать на него физически выявлено не было.Ученых удивило количество бранных слов — в обычной речи они используются реже, чем среди спящих людей. Они связывают это с ослаблением контроля над речью и снами, которые видели спящие — возможно, они с кем-то дрались или находились в опасности.«Сложность речи говорит о том, что спящий мозг остается способен на сложную, высокоуровневую деятельность, хотя артикуляторная система частично ослаблена, — заключают исследователи. -- Отрицания, вопросы и ненормативная лексика преобладают во время разговоров, что указывает на частые конфликты в мыслях во время сна».