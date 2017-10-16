Эксперты раскрыли причины глазного тика и как от этого избавиться

Эксперты в области глазных болезней рассказали, почему возникает такое неудобство как дергающийся глаз, и поделились советами, как этого избежать.Так называемый глазной тик – не сигнал страшной болезни, если он случается редко. Происходить это может по ряду причин: стресс, нарушения режима дня, частое употребления кофеина, алкогольных напитков и курение.Также, большое количество времени, проводимое за компьютером, может привести к сухости глаза, что, в свою очередь, вызывают тики. Еще на тик влияют лекарственные препараты группы антигистаминных или антидепрессантов.Для того чтобы избавиться от назойливого подергивания, эксперты советуют избавиться от первопричин: меньше проводить времени перед компьютером, расслабляться (можно заняться йогой), соблюдать режим дня, пользоваться каплями для глаз, выполнять зрительную гимнастику.Однако специалисты советуют обратиться к врачу-офтальмологу, если тики повторяются по несколько раз в неделю – это может стать причиной неприятных воспалений и заболеваний.