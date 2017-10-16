4 совета, которые помогут освободиться от страха и тревоги

В современном мире каждый из нас подвержен большому количеству страхов. В последнее время к ним прибавился новый – страх терактов. Он выбивает из колеи. Читая новости о самом массовом убийстве в истории США, которое произошло в Лас-Вегасе 2 октября 2017 года, мы кажемся себе уязвимыми и беззащитными. Как вернуть самообладание и избавиться от сковывающей нас тревоги?Мир потрясла трагедия на кантри-фестивале в Лас-Вегасе: от руки пенсионера из Невады Стивена Пэддока погибли 59 человек, ранения получили еще 527. Случившееся стало самым крупным массовым убийством в США.Случай страшный, но далеко не единичный: в июне 2016 года 29-летний Омар Матин открыл огонь в гей-клубе в Орландо и взял заложников (49 человек погибли, 53 получили ранения), зимой 2012 года 28 человек погибли в начальной школе «Сэнди-Хук». Список можно продолжать.Как нам жить в мире, где зло может скрываться под маской неприметного соседа, где клубы, театры и даже школы перестали быть безопасными площадками?Колумнист британского Psychologies Крис Коннорс вырос в Белфасте, одном из самых опасных с точки зрения террористической угрозы городов. Он не понаслышке знает о том, каково это – годами жить «на вулкане» в ожидании очередного извержения. Справляться с постоянным страхом ему помогают четыре практики.Мне было шесть, когда я осознал, что моей жизни угрожает постоянная опасность. Я возвращался из школы домой один. Рядом притормозил джип, в нем сидели двое в камуфляже с оружием в руках. Они целились прямо в меня. Потом джип сорвался с места и умчался. Помню, как у меня перехватило дыхание, хотя я не до конца понимал, что произошло. Но в тот день страх, подобно вирусу, проник в мою кровь.Это было в Северном Белфасте в 1980-м. Я рос, наблюдая панику и ужас, время от времени охватывавшие городские кварталы. Я узнал специфический запах, витающий в воздухе после взрыва бомб. Я слышал гудение вертолетов в ночном небе. Улицы Белфаста, которые вы видели по телевизору в новостях, были местом, где я играл, по ним я ходил в школу. Это была моя жизнь, мой дом – территория страха.Знаком ли вам страх теракта? Чувствовали ли вы эту тревогу? Случалось ли вам с опаской присматриваться к окружающим в поезде или самолете? Вскоре после терактов в Париже моя приятельница из Лондона, заработавшись допоздна, услышала громкие хлопки на улице. В панике она выскочила из здания… Оказалось, кто-то просто веселился, запуская фейерверки.Жить в атмосфере страха вредно для нашего психического здоровья. Недавнее исследование с участием 17 тысяч взрослых, проведенное нейробиологом из Иерусалима Хермоной Сорек, показало, что тревога, порожденная страхом перед терроризмом, повышает риск сердечных приступов и инсульта.Шансы, что вы столкнетесь с террористическим актом, статистически очень малы. А вот шансы, что вы заработаете хроническую тревожность, наблюдая трагические события по всему миру, наоборот, велики.Что с этим можно сделать? Я ищу ответ всю жизнь. 17 лет назад я открыл для себя силу медитации и вместе с этим – свободу жить в покое в мире, каким бы ужасным он ни был. Мой путь потребовал большой внутренней работы, риска и строгой самодисциплины. Мне пришлось столкнуться с беспредельным ужасом в 25 лет, когда у меня на руках умирала мать. Оказалось, что я боюсь не смерти, нет – я боюсь страдания. А тревога – это именно бесконечное страдание. И я пытался найти свободу и покой в самом хаосе, а не вне его. Этот поиск определил всю мою жизнь.Страх – это эмоциональное состояние, вызванное непосредственной угрозой, с которой мы столкнулись. Тревожность же связана с угрозой, существующей в нашем воображении. Это принципиально разные понятия.Рассматривайте страх как позитивную инстинктивную реакцию, которая помогает избегать опасности. Он связан с процессами возбуждения в симпатической нервной системе (реакция «бей или беги»). Он пронизывает наше существо и выплескивается вовне.Это скорее опыт, полный глубокого смысла, чем четкая программа того, чего следует избегать. Страх может быть тесно связан с восторгом – взять хотя бы катание на американских горках или прыжки с парашютом.Тревога – это продукт телешоу, которое мы сами продюсируем и режиссируем в голове, используя обширные запасы образов, почерпнутые из разных источников. В наших силах поменять картинку на внутреннем экране, но чтобы «переключить канал», требуется определенная самодисциплина.Согласно статистике, вероятность умереть от сердечного приступа в 35 раз больше, чем погибнуть от рук террористов. Может, все-таки стоит сосредоточить внимание на том, что нам действительно угрожает?Медитация помогла мне понять, что если мы не присутствуем полностью в настоящем моменте, здесь и сейчас, то в нашем сознании возникают вымышленные образы, которые мы воспринимаем как реальные. Когда мы сидим, уставившись в одну точку, и переживаем по поводу недавнего теракта, наш ум целиком поглощен этими тревожными видениями. Но что происходит в реальности? Мы просто сидим в любимом кресле, уставившись в потолок.Осознав, что мы сами же создали эти образы, опираясь на увиденные кадры, мы наконец понимаем, что у нас есть выбор. Спросите себя: эти картины имеют отношение к моей реальности? Скорее всего, нет. Помогают ли они мне чем-то? Вероятно, тоже нет.Вот почему тревоге нет места в настоящем моменте: в нем нет места воображаемому. Важно лишь то, что мы видим своими глазами, даже если это всего лишь белый потолок нашей комнаты.Небольшой практический совет. Если переживаете сильный стресс, сосредоточьте внимание на каком-нибудь объекте, находящемся перед глазами. Сделайте 10 вдохов-выдохов. Расслабьтесь. Просто рассматривайте этот объект: какая у него форма, цвет, из чего он сделан. А теперь вернитесь к себе. Как вы себя чувствуете?Упражнение кажется слишком простым и банальным, но это весьма эффективная медитация.Неважно, какое направление и подход вы выберете. Можно созерцать небо или сидеть на коврике в позе лотоса, а можно найти профессионального инструктора или записаться на курсы. Главное учесть две вещи: нужно следить за дыханием и фиксировать появляющиеся мысли без всякого осуждения.Наш мозг чутко регистрирует все, что мы делаем с того момента, как проснулись. Если мы первым делом хватаемся за смартфон или утыкаемся в новости, уровень тревожности возрастает. Оставляйте смартфон на ночь в другой комнате, а не кладите рядом с собой в спальне.Проснувшись, старайтесь медитировать хотя бы в течение 10 минут.Настраиваясь на предстоящий день, включайте музыку, а не новости. На новости и разговоры у вас еще будет целый день.Принимая душ, подумайте, за что в жизни вы можете сказать «спасибо». Это вернет вас к тому, что действительно важно для вас.Крис Коннорс (Chris Connors) – преподаватель медитации, бизнес-коуч.