Волосы и сексуальность: О чем расскажет короткая стрижка?
Как заявляют специалисты, сильные изменения в жизни порождают кардинальные изменения причёски. Если дама решает обрезать роскошные локоны, скорее всего, её сексуальный аппетит уменьшился.
Причины этому могут быть разные: концентрация на карьере или любой другой деятельность, рождение ребёнка или возраст. У женщины после родов внимание переключено на малыша, и биологически её потребность в сексе значительно ниже.
Также, когда возраст женщины увеличивается, её стрижка становится короче. Здесь тоже роль играют гормоны.
Опрос с участием мужчин показал, что женщины с длинными волосами также казались им более сексуально привлекательными, нежели с короткими.
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