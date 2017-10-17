Волосы и сексуальность: О чем расскажет короткая стрижка?

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Психологи провели исследование, согласно которому желание женщины иметь короткую стрижку связано с понижением её сексуальной активности.Как заявляют специалисты, сильные изменения в жизни порождают кардинальные изменения причёски. Если дама решает обрезать роскошные локоны, скорее всего, её сексуальный аппетит уменьшился.Причины этому могут быть разные: концентрация на карьере или любой другой деятельность, рождение ребёнка или возраст. У женщины после родов внимание переключено на малыша, и биологически её потребность в сексе значительно ниже.Также, когда возраст женщины увеличивается, её стрижка становится короче. Здесь тоже роль играют гормоны.Опрос с участием мужчин показал, что женщины с длинными волосами также казались им более сексуально привлекательными, нежели с короткими.