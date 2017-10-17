Нет варикозу: 5 лучших способов позаботиться о здоровье своих вен



Семечки (чиа, подсолнечника).



Зерновые (овес, зародыши пшеницы, ржаной хлеб).



Паста из цельнозерновой муки.



Овощи (спаржа, тыква, свекла, артишоки, брокколи).



Чечевица.



Сухофрукты (фисташки и грецкие орехи).



Фрукты (яблоки, папайя, ананас, клубника).



Варикоз проще всего предотвратить, причем профилактика особенно важна, если у вас неблагоприятная генетика.От здоровья наших сосудов напрямую зависит качество нашей жизни.Представьте на секунду, что ваша кровеносная система — это сложная сеть шоссе и магистралей, образованных из множества сплетений вен и артерий.По этим тропинкам в организме транспортируется кислород, питательные вещества и другие элементы, необходимые для поддержания жизнедеятельности нашего организма.Если что-то идет не так, например, наши вены отвердевают или внутри вен появляется небольшой тромб, который препятствует нормальной циркуляции крови, мы оказываемся в опасности.Одна из самых распространенных проблем, которые нарушают нормальную работу наших сосудов, это заболевание периферических сосудов.Речь идет о маленьких повреждениях вен и артерий, максимально удаленных от сердца.Например, варикозное расширение вен — это наиболее распространенное заболевание вен, которое обязательно нужно уметь предотвращать, а в запущенных случаях — еще и лечить.Если вы страдаете из-за флебита или других сосудистых заболеваний, обратитесь к специалисту, чтобы убедиться, что вам не грозит тромбоз.Если у вас неблагоприятная генетика или у вас на ногах уже появилась сеточка или вены немного опухают, следуйте простым советам, чтобы улучшить свое качество жизни и защитить себя от варикоза.Сколько часов вы обычно проводите сидя? Часто из-за работы в офисе мы оказываемся прикованными к нашему креслу на целый день.Тем не менее, когда рабочий день заканчивается, у нас есть множество возможностей «расшевелить» свое сердце.Сидячий образ жизни, неправильное питание и неблагоприятная наследственность — это отрицательные факторы, которые могут вызывать варикозное расширение вен.Хорошая новость заключается в том, что мы можем предотвратить или существенно ослабить это заболевание, если приложим лишь немного усилий. Как вы знаете, даже крошечные изменения могут существенно улучшить качество жизни.Обратите внимание на несколько простых и эффективных советов:Знаешь ли вы, что это также отличный способ нормализовать кровообращение в ногах?Для этого вам нужно сделать следующее:Обливайте ноги струей теплой воды ( от 36 до 38 ?C) в течение пяти-семи секунд.После этого обливайте ноги струей холодной воды в течение еще шести секунд.Всегда заканчивайте процедуру холодным душем, чтобы улучшить кровообращение.В семечках томата содержатся антикоагулянты, которые улучшают кровообращение. Чтобы извлечь максимум пользы из томатов, вы можете применять томатный сок и внутрь, и наружно:Нанесите мякоть томата на ноги на несколько минут и замотайте тканью.Когда вы почувствуете зуд или жжение, снимите ткань и ополосните ноги холодной водой.Постарайтесь начинать каждый день со стакана томатного сока.Не забывайте, что томаты низкокалорийны и являются отличным мочегонным средством.Они активизируют обмен веществ и способствуют сжиганию жира.Натуральный томатный сок также способствует выведению жидкости и токсинов из организма и снимает ощущение тяжести и усталости.Проще всего заботиться о здоровье вен и артерий с помощью натурального средства на основе алоэ вера и меда.Благодаря этому сочетанию мы можем уменьшить воспаление вен.Кроме того, он помогает бороться с тяжестью и отеками и оздоравливает вены.Вам понадобится: 1 столовая ложка меда (25 г), 1 столовая ложка мякоти алоэ вера (15 г), 1 стакан воды (200 мл).Что нужно сделать?В подогретую воду добавьте алоэ вера и мед.Тщательно все перемешайте.Принимайте это средство каждый день после основного приема пищи.Мы знаем, что движение и отказ от сидячего образа жизни — это неотъемлемое условие здоровых кровеносных сосудов.Еще один способ улучшить здоровье вен или сосудов — приподнимать ноги вверх на как можно более долгое время.Если вы работаете сидя, используйте подставку для ног.Поместите подушечку под ноги, пока вы спите, чтобы ноги были приподняты примерно на 15 см по отношению к голове.Чтобы обеспечить правильное кровообращение во всем теле, очень важно заботиться о своем питании.Два обязательных условия здоровых вен — это:Диета, богатая клетчаткой, фруктами, овощами и зерновыми, необходима для здоровья кровеносных сосудов.Не забудьте значительно сократить употребление в пищу соли, чтобы уменьшить задержку жидкости в организме.Полезно включать в свой рацион следующие продукты:Если вы страдаете от очень тяжелой формы флебита или варикозного расширения вен, единственный возможный выход — это хирургическая операция.Если же болезнь пока не приняла тяжелую форму, постарайтесь облегчить свое состояние с помощью этих проверенных способов.