8 эффективных успокоительных средств

Успокоительные средства можно свободно приобрести в аптечных сетях – многие из таких препаратов реализуются без предъявления рецепта от врача. Но ведь не только фармакологическая промышленность в состоянии снять раздражение и утомляемость, избавить от тревоги и страха, нормализовать психоэмоциональный фон. Подобные средства есть и в народной медицине, такие же эффективные, но на порядок полезнее – в их составе нет химических соединений и искусственных добавок.15 г измельченной травы на стакан кипятка, настаивать 30–40 минут, принимать по столовой ложке 3–5 раз в день.15 г сухой измельченной травы на стакан кипятка, настаивать полчаса, пить по столовой ложке 3 раза в день.. Приготовление настоя: 1 ст. ложку сушеной травы нужно залить 0,5 л кипятка и настаивать в закрытой посуде, хорошо укутав, 40 минут, процедить, добавить 30 капель настойки корня астрагала. Выпить этот настой за 4 приема в течение дня.Чайная ложка сухой измельченной травы на 2 стакана кипятка, настаивать 2–3 часа, пить по четверти стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.20 г сухой измельченной травы на стакан кипятка. Настаивать 2 часа. Пить по столовой ложке 2–5 раз в день.10 г сухих листьев на стакан воды. Кипятить 15 минут, пить по столовой ложке 5–6 раз в день.Пропустить их через мясорубку. Добавить 4 ст. ложки меда. Принимать эту смесь по 1 ст. ложке три раза в день перед едой., принимать по 100 мл 3–4 раза в день в течение 10 дней или длительно – по 200 мл в день в течение 3–4 недель.