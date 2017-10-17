8 эффективных успокоительных средств
Пустырник. 15 г измельченной травы на стакан кипятка, настаивать 30–40 минут, принимать по столовой ложке 3–5 раз в день.
Чабрец (тимьян ползучий). 15 г сухой измельченной травы на стакан кипятка, настаивать полчаса, пить по столовой ложке 3 раза в день.
Принимать настой травы тимьяна ползучего. Приготовление настоя: 1 ст. ложку сушеной травы нужно залить 0,5 л кипятка и настаивать в закрытой посуде, хорошо укутав, 40 минут, процедить, добавить 30 капель настойки корня астрагала. Выпить этот настой за 4 приема в течение дня.
Полынь. Чайная ложка сухой измельченной травы на 2 стакана кипятка, настаивать 2–3 часа, пить по четверти стакана 3 раза в день за 20 минут до еды.
Спорыш (горец птичий). 20 г сухой измельченной травы на стакан кипятка. Настаивать 2 часа. Пить по столовой ложке 2–5 раз в день.
Толокнянка (медвежьи ушки). 10 г сухих листьев на стакан воды. Кипятить 15 минут, пить по столовой ложке 5–6 раз в день.
Очистить два лимона, два апельсина. Пропустить их через мясорубку. Добавить 4 ст. ложки меда. Принимать эту смесь по 1 ст. ложке три раза в день перед едой.
Свекольный сок, смешанный пополам с медом, принимать по 100 мл 3–4 раза в день в течение 10 дней или длительно – по 200 мл в день в течение 3–4 недель.
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