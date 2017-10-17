4 способа улучшить зрение без операций

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Мы привыкли считать близорукость физической болезнью. А как влияют на зрение стресс и эмоции? И могут ли специальные упражнения соперничать по эффективности с операцией на глазах?Вы стали хуже видеть и относитесь к этому как к неизбежности. Возможно, виной этому не физиологические изменения и вам требуется консультация психотерапевта. Почему зачастую нам проще в буквальном смысле закрыть глаза на проблему и что можно сделать для ее решения?Офтальмологи обычно скептически относятся к методам восстановления зрения, которые предлагает нетрадиционная медицина. Но, возможно, некоторые из них заслуживают внимания. Самый известный был разработан американским офтальмологом Уильямом Бейтсом еще в начале 1920-х и позже дополнен его последователями.«Йога для глаз» расслабляет глазные мышцы и ум. Но метод основан не на индийской духовной традиции, а на предположении Бейтса о том, что зрение ухудшается вследствие психического напряжения, которое возникает из-за усилия разглядеть предмет независимо от расстояния до него.Предложенные Бейтсом упражнения, такие как палминг (положить ладони на закрытые глаза) для расслабления, покачивание (наклонять голову в стороны), моргание, чтобы увлажнить глаз, или движения, которые изменяют направление и дальность взгляда, чтобы поддерживать эластичность хрусталика, очень часто воспроизводятся в других авторских методиках.Судя по бурным дискуссиям в интернет-форумах, кому-то такие упражнения помогают, кому-то нет.Журналист Евгений Черных, например, четыре года назад по заданию одной из газет опробовал на себе одну из систем восстановления зрения и за 7 недель сумел избавиться от возрастной дальнозоркости (+2,5). Самым трудным, вспоминает он, был психологический момент – снять очки, хотя необходимости в них уже не было. Сейчас Евгению 64 года, и он по-прежнему может читать мелкий текст без очков.В Сети есть множество материалов, которые помогают самостоятельно освоить ту или иную методику коррекции зрения. Почему же большинство эту информацию игнорирует и, не задумываясь, отправляется к врачу за очередными очками?Так проявляется наша инфантильность, считает телесный психотерапевт Юлия Решетникова: «Чтобы всерьез заниматься собой, нужна личностная зрелость. Зачастую мы не готовы взять на себя ответственность за свое здоровье. Гораздо проще пойти к врачу: он все решит за нас, выпишет капли, очки, и ответственность будет на нем».Офтальмологи признают, что стресс влияет на зрение. Психологи идут дальше, обнаруживая прямую связь между плохим зрением и психологическими проблемами.«Только не нужно абсолютизировать этот подход, – предупреждает Юлия Решетникова. – Например, если у клиента была черепно-мозговая травма, то здесь и надо в первую очередь искать объяснение. Но если зрение стремительно ухудшается, а физических причин нет, тут может обнаружиться психологическая подоплека».«Тогда мы задаемся вопросом: чего клиент не хочет видеть? Возможно, это что-то непереносимое для него. Так было с одной моей клиенткой, которой муж практически открыто изменял, – продолжает психотерапевт. – Она не хотела этого замечать, поскольку не в силах была изменить ситуацию: не имея профессии, не представляла, как выжить самостоятельно. У нее, кроме сильного ухудшения зрения, началось еще и системное заболевание. Обобщая, можно сказать, что тело берет на себя ту тяжесть, которую не смогла переработать психика».В таких случаях психотерапия приносит плоды. Юлия Решетникова приводит еще один пример из практики. Родители привели к ней мальчика, у которого зрение за первые два года в школе упало до –6. В ходе психотерапевтической работы выяснилось, что у него конфликт с одноклассниками, и по мере решения проблемы его зрение улучшилось до –3.«С детьми изменений добиться легче, – подчеркивает телесный психотерапевт. – Им проще проиграть проблему через метафоры. Арт-терапия, песочная терапия помогают выразить подавленные чувства».Традиционная китайская медицина тоже признает, что эмоции влияют на зрение.«Глаза, в нашем представлении, являются «внешними отверстиями» печени. Соответственно, все, что повреждает печень, повреждает и зрение, – рассказывает доктор китайской медицины Александр Дворянчиков. – А это в первую очередь гнев и раздражение».Немного скорректировать зрение или как минимум не допустить его ухудшения можно не только принимая китайские препараты, но и самостоятельно работая над собой. Для этого следует отдавать предпочтение продуктам, питающим печень (курица, пшеница, сладкие фрукты и сладкие овощи в малых количествах) и кровь (внутренние органы животных, фасоль, чечевица, порошок из сухих гранатов, отварная морковь).Рекомендуется 2 раза в день по 5–10 минут делать массаж определенных точек вокруг глаз (видеоролики с инструкциями легко найти в интернете). А вот для кардинального улучшения зрения, подчеркивает Александр Дворянчиков, необходима иглотерапия.На самом деле смотрит глаз, а видит мозг. Первый получает и передает изображения второму, который их интерпретирует. Мобильное приложение GlassesOff, разработанное в Израиле, нацелено на то, чтобы научить мозг лучше «видеть».Создатели обещают, что люди, страдающие дальнозоркостью, смогут читать газету без очков и победят усталость глаз и головные боли через 3 месяца тренировок трижды в неделю. Чтобы сохранять результат, достаточно от одного до трех сеансов в месяц.Играть, чтобы улучшить зрение, – идея соблазнительная. «Ваша миссия: определить, появился Габор (круглая наклейка с вертикальными черно-белыми полосками) на первой или второй картинке», – таково одно из заданий этого приложения.Отвечать надо, щелкнув по правой или левой стороне экрана. Габор появляется на секунду в центре экрана, более или менее расплывчатый или контрастный, среди других Габоров или крестов, которые отвлекают внимание.59-летняя Елизавета использует GlassesOff уже 8 месяцев.«Чаще всего обхожусь без очков, хотя носила их с десяти лет, – говорит она. – Могу без труда прочесть меню в ресторане или список ингредиентов на упаковках. Очки надеваю, только чтобы читать подолгу или когда освещение неяркое».«Метод заставляет определенные области мозга извлекать максимум из той информации, которую передают ему глаза, – комментирует психоневролог Сильви Шокрон (Sylvie Chokron), руководитель Рабочей группы по зрению и когнитивной функции в Офтальмологическом фонде Адольфа Ротшильда в Париже. – Такие упражнения как бы «обманывают» глаз: изображение, которое он воспринимает как расплывчатое, мозг учится интерпретировать как четкое».Какой бы метод мы ни выбрали, ключевую роль играет позитивный настрой и уверенность в успехе. «Главное – что мы решаем не ждать волшебника, а помогать себе сами, начинаем планомерно, ежедневно заниматься и направлять осознанное внимание на себя, – заключает Юлия Решетникова. – Тогда будет эффект от любых упражнений, даже тех, которые мы придумали сами».