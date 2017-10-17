Чем полезны слёзы для здоровья

Если вам хочется плакать, не сдерживайте себя, заверяют зарубежные ученые. В первую очередь плач "очищает наши глаза".Слёзы смазывают глазные яблоки и веки человека, чтобы помочь лучше видеть мир вокруг нас. Они помогают нашим слизистым оболочкам бороться с обезвоживанием, и это предотвращает проблемы со зрением.Как ни удивительно, но слёзы помогают бороться с простудой. Наши глаза производят слёзы, чтобы помочь нам бороться с болезнетворными патогенами, которые могут повлиять на наше здоровье.Слёзы действуют как дезинфицирующие средства из-за химического вещества, называемого лизоцимом. Это сильное соединение, которое убивает до 95% бактерий менее чем за 10 минут. Когда вы прикасаетесь к глазам грязными руками, полными бактерий и вирусов, слезы могут помочь бороться с болезнетворными патогенами.Также выяснилось, что эмоциональные слёзы устраняют токсины. К пример, слёзы горя помогут человеку избавится от токсинов в организме.Кроме того, слёзы приносят утешение и способствуют установлению эмоционального контакта.