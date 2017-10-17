30% россиян, зараженных ВИЧ, не знают о наличии недуга

Специалисты утверждают, что зараженность инфекционным недугом среди представителей сильного пола в 5 раз выше, если парень достигает 30-35-летнего возраста.Об этом научные работники сообщили после осуществления дополнительных испытаний и опытов. Оказалось, что на данный момент в Российской Федерации продолжает сохраняться неутешительная тенденция. Глава ведомства Анна Попова заявила, что около 30% пациентов, проживающих в государстве, даже не знают о наличии у них смертельного заболевания. Врачи зафиксировали, что социально-активные и благополучные граждане стали чаще заражаться вирусом иммунодефицита человека. При этом, около трети респондентов даже не подозревают о существовании недуга внутри их организма.Специалисты утверждают, что на первом месте в Российской Федерации остаются инфекционные болезни, вызванные гетеросексуальными контактами и употреблением инъекционных препаратов. Преимущественно смертельные недуги диагностируются у молодых парней и девушек, имеющих нетрадиционную половую ориентацию.Главной проблемой, которая вызывает распространение ВИЧ, остается отсутствие настороженности среди социально-благополучных представителей слабого и сильного пола. Кроме того, в стране сохраняется низкая информированность населения.