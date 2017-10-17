10 природных средств защиты от камней в почках

Камни в почках могут быть одним из самых болезненных проявлений, с которыми человек сталкивается во взрослой жизни.К счастью, есть натуральные и домашние средства, которые, по крайней мере частично, решают проблему появления камней в почках.Клиника Майо дает такое определение: «Камни в почках образуются, когда в вашей моче появляются кристаллообразующие вещества — кальций, оскалат и мочевая кислота».Есть много типов этого заболевания. Но каждый раз он связано с чрезвычайно болезненным мочеиспусканием. В таких случаях нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.Тем не менее, предотвратить болезнь можно. А если она уже развилась — то облегчить ее симптомы.Это может показаться очевидным, но вода — самый эффективный инструмент в борьбе с камнями в почках.Национальный фонд почек США пишет: «Она из лучших профилактических мер — пить много воды. И часто мочиться. Только так вы можете быть уверены, что все будет в порядке».Об этом пока мало кто знает, но есть специальная звуковая терапия. Вот как ее описывает WebMD: «Высокая энергия звуковых волн проходит через тело и, не повреждая внутренние органы, заставляет камни рассыпаться на мелкие кусочки».Немаловажно, что это неинвазивный способ избавиться от той адской боли, которой сопровождается эта болезнь.Вы можете также применять этот метод дома. Устройство, излучающее звуковые волны, должно быть расположено или непосредственно у пораженной области, или в ванной, под водой: так эффективнее.Камни в почках состоят, в основном, из кальция. Поэтому многие считают, что его нужно избегать. Удивительно, но этот факт — 100%-ная ложь!Национальный фонд почек пишет: «Диета с низким содержанием кальция на самом деле увеличивает риск развития камней в почках. Не уменьшайте его потребление!».Самый лучший источник кальция в рационе — молочные продукты. Ешьте их чаще.Гамбургеры — штука вкусная, но для тех, у кого есть повышенный риск образования камней в почках, они противопоказаны. И вообще, избегайте красного мяса!Гарвардская медицинская школа установила, что мясо в частности и животные белки вообще «повышают концентрацию мочевой кислоты», что и приводит к камням в почках.Диета с высоким содержанием белка также снижает уровень цитрата — химического вещества, содержащегося в моче, которое помогает предотвратить образование камней.Бутылка с горячей водой определенно может облегчить боль, вызванную камнями в почках. Прикладывайте ее к пояснице. Это самый простой способ расслабиться и заснуть, если вас мучит боль.Умеренный уровень физических нагрузок идеально подходит для людей, склонных к образованию камней в почках.Здоровый вес — вот что нужно поддерживать в первую очередь.При этом стоит помнить, что тяжелые, повышенные нагрузки, напротив, провоцируют развитие этого заболевания. Потому что чем больше вы потеете, тем реже вы мочитесь.Тут действует простое правило: чем чаще вы пользуетесь своей мочевыводящей системой, тем лучше.Нет средств эффективнее, чем сочетание этих двух жидкостей. Лимонный сок разрушает камни, а масло обеспечивает смазку, позволяющую камням выходить из почек.Эксперты рекомендуют выпивать по стаканчику этой смеси два раза в день до тех пор, пока проблема не исчезнет.Соль — это натрий. А натрий — ключевой компонент «камней».Натрий увеличивает концентрацию кальция в моче — отсюда все проблемы.Удивительно, но яблочный уксус может помочь в борьбе с камнями в почках. Врачи рекомендуют разбавлять его водой или медом.Они говорят, что яблочный уксус «выступает в качестве эффективного моющего средства для внутренних органов. Это позволяет удалить образовавшиеся камни и предотвращает образование новых камней в почках».Добавьте в свой рацион арбузы, фасоль, гранатовый сок, базилик и сельдерей. Продукты с высоким содержанием воды помогут защитить тело от обезвоживания и поспособствуют устранению болезненных камней в почках.