Большой размер груди может вызвать депрессию у девушки

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Специалисты пришли к выводу, что большой размер груди у представительниц слабого пола может стать причиной появления депрессивного состояния.Такую информацию научные работники сообщили после проведения комплексных испытаний и опытов. Следует заметить, что форма женской груди также оказывает воздействие на риск развития психических расстройств. Группа медиков реализовала несколько исследований, после чего врачи зафиксировали интересную закономерность. Оказалось, что размер груди влияет на вероятность возникновения депрессии у девушек.Около 70% опрошенных дам были недовольны размером своей груди. Более того, многие женщины считали, что форма их груди далека от идеала. Нередко это заставляет девушек подвергаться хирургическому вмешательству. Однако не у всех женщин есть достаточное количество материальных средств.Таким образом, именно размер и форма груди являются причинами появления депрессии среди представительниц слабого пола.