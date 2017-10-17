Тяга к наркотикам сохраняется у наркоманов даже после смерти
Белок, называемый FosB, является фактором транскрипции в головном мозге и вместе с другими молекулами участвует в передаче стимулов клеткам. Также он определяет, будут или нет активированы определенные гены. Из-за постоянного воздействия наркотиков, таких как героин, FosB превращается в DeltaFosB. Доказательства того, что этот модифицированный белок сохраняется после смерти, были обнаружены при изучении образцов тканей прилежащего ядра – области мозга – у 15 умерших от использования героина наркоманов. Согласно полученным данным, данный белок все еще присутствовал в мозге через 9 дней после смерти.
Хотя мутации белка могут быть идентифицированы более чем через неделю после смерти, исследователи полагают, что этот период длится значительно дольше для людей, которые лечатся от героиновой зависимости, и может продолжаться в течение нескольких месяцев. Если тяга к наркотикам сохраняется в мозге в течение нескольких месяцев, очень важно обеспечить пациентам соответствующую психологическую поддержку, отмечают медики.
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