6 веских причин больше никогда не есть картофель фри
Он делает нас толстыми. Картошка сама по себе насыщена калориями, а процесс глубокой обжарки, необходимый для получения картофеля фри, делает их количество еще более внушительным. В одной большой порции картофеля фри содержится 510 калорий, что составляет треть необходимой суточной дозы для женщины.
Он провоцирует диабет. Картофель обладает высоким гликемическим индексом, в нём содержатся углеводы, повышающие резистентность к инсулину и тем самым риск диабета второго типа. 20-летнее исследование с участием женщин, не имевших на момент начала наблюдений хронических болезней, показало, что регулярное употребление картофеля фри и просто картошки увеличивало опасность этого метаболического заболевания.
Он портит наше зрение. Употребление картофеля фри вредно для глаз. Исследование показывает, что входящий в состав картошки акриламид влияет на процесс развития сетчатки. В ходе ещё одного исследования было доказано, что западная диета, содержащая большое количество картофеля фри, провоцирует возрастную макулодистрофию.
Он вреден для сердца. Картофель фри увеличивает уровень сахара в крови, а также провоцирует развитие гипертонии у мужчин и женщин, как выяснили иранские ученые. Повышенное артериальное давление вызывает тяжелые болезни сердца и сосудов вроде инфарктов и инсультов.
Он сокращает нашу жизнь. Употребление картофеля фри является эффективной стратегией... уменьшения продолжительности жизни. Сравнивая влияние жареной и нежареной картошки на здоровье, ученые выяснили, что в первом случае риск преждевременной смерти увеличивается.
Он вызывает рак. Как уже было сказано выше, картофель фри содержит субстанцию под названием акриламид, которая также имеется в сигаретном дыме. При высоких температурах, провоцируемых глубокой обжаркой, акриламид становится канцерогенным. Регулярное употребление картофеля фри увеличивает риск опухолей почек, эндометрия и яичников.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил GooDZonE в категорию Разное
Добавить комментарий