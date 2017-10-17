6 веских причин больше никогда не есть картофель фри

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Хотя картофель фри с некоторых пор относится к числу наиболее популярных продуктов, в нём немало ингредиентов, которые вредят здоровью человека. И вот 6 причин, по которым лучше перестать употреблять эту разновидность картофеля.Картошка сама по себе насыщена калориями, а процесс глубокой обжарки, необходимый для получения картофеля фри, делает их количество еще более внушительным. В одной большой порции картофеля фри содержится 510 калорий, что составляет треть необходимой суточной дозы для женщины.Картофель обладает высоким гликемическим индексом, в нём содержатся углеводы, повышающие резистентность к инсулину и тем самым риск диабета второго типа. 20-летнее исследование с участием женщин, не имевших на момент начала наблюдений хронических болезней, показало, что регулярное употребление картофеля фри и просто картошки увеличивало опасность этого метаболического заболевания.Употребление картофеля фри вредно для глаз. Исследование показывает, что входящий в состав картошки акриламид влияет на процесс развития сетчатки. В ходе ещё одного исследования было доказано, что западная диета, содержащая большое количество картофеля фри, провоцирует возрастную макулодистрофию.Картофель фри увеличивает уровень сахара в крови, а также провоцирует развитие гипертонии у мужчин и женщин, как выяснили иранские ученые. Повышенное артериальное давление вызывает тяжелые болезни сердца и сосудов вроде инфарктов и инсультов.Употребление картофеля фри является эффективной стратегией... уменьшения продолжительности жизни. Сравнивая влияние жареной и нежареной картошки на здоровье, ученые выяснили, что в первом случае риск преждевременной смерти увеличивается.Как уже было сказано выше, картофель фри содержит субстанцию под названием акриламид, которая также имеется в сигаретном дыме. При высоких температурах, провоцируемых глубокой обжаркой, акриламид становится канцерогенным. Регулярное употребление картофеля фри увеличивает риск опухолей почек, эндометрия и яичников.