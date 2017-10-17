Как понизить холестерин и убрать лишние килограммы
Диетологи призывают регулярно есть квашеную капусту – ее употребление укрепляет здоровье и эффективно способствует потере веса. Блюда из квашеной капусты заметно снижают уровень холестерина, заявили эксперты по питанию.
Квашеная капуста – суперполезный продукт, утверждают медики в интервью «OaNews». Всем любителям мяса и жирных продуктов нужно обязательно включить в свой рацион такую капусту, так как ее компоненты эффективно нейтрализуют действие вредного холестерина, скапливающегося в организме из-за чрезмерно жирной диеты.
Благодаря низкому содержанию фруктозы и сахарозы квашеная капуста подойдет для меню диабетиков и желающих похудеть. «В 100 граммах этого продукта содержится всего 19 килокалорий, а сам сок препятствует отложению жира в организме. Всем желающих сбросить лишние килограммы необходимо есть квашеную капусту», - отметили эксперты.
Диетологи порекомендовали употреблять салаты и тушеные блюда из квашеной капусты по крайней мере три раза в неделю. Это поможет не только быть стройнее, но и даст возможность организму восполнять запас витаминов и микроэлементов.
Напомним, что самыми важными противопоказаниями для ее употребления являются язвы желудка или кишечника, болезни почек и поджелудочной железы.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил ignat в категорию Разное
Добавить комментарий