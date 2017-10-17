Эти продукты опасно мыть перед приготовлением

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Некоторые продукты лучше не мытьУченые утверждают, что курицу, мясо, яйца и грибы нельзя мыть перед приготовлением, так как это приводит к распространению бактерий и ряду других негативных последствий.В сырой курице содержатся вредные бактерии, в частности, кампилобактер и сальмонелла – два главных виновника пищевых отравлений. Во время мытья опасные микроорганизмы попадут в воду и окажутся на ваших руках, а также в раковине. Повара советуют сразу же приступать к тепловой обработке куриного мяса – благодаря высокой температуре все микробы погибнут.Сырую рыбу, как и курицу, не следует мыть перед приготовлением. Мытье не устранит бактерии, а только поможет им распространиться по поверхностям раковины и кухонного стола.Специалисты также советуют отказаться от мытья магазинных яиц. На фабрике на них наносят вещество, которое блокирует распространение бактерий и микроорганизмов. После мытья защитный слой полностью смывается.Долго держать грибы под водой или замачивать нельзя. Благодаря пористой структуре шампиньоны очень хорошо впитывают воду, в результате чего их вкус ухудшается. Лучше аккуратно протрите их влажным полотенцем.