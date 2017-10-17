Мужчинам подсказали, что полезно есть при простатите

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Исключите из рациона молоко, сахар и ешьте тыкву.При любом заболевании врачи настаивают пересмотреть рацион болеющего — чтобы повысить эффективность терапии, ускорить выздоровление и не допустить обостренияРазберемся, какие продукты должны исчезнуть из меню мужчины с диагнозом "простатит".Наши эксперты: Николай Квач, уролог, член Европейской ассоциации урологов, главврач клиники "Гармония здоровья на правом берегу", и Карина Дейнеко, диетолог фитнес-центра Tsarsky City Resort, член Ассоциации диетологов Украины.А также — соли, соленьям и копченостям. Эти продукты оказывают раздражающее действие на простату. Также они ведут к задержке жидкости в организме, что усиливает отечность этого органа и ухудшает его кровоснабжение. Отечность также провоцируют сладкие крахмалистые фрукты, каши, болгарский перец, баклажаны и помидоры — постарайтесь не есть их во второй половине дня, и тем более — на ночь.Если курите, постарайтесь расстаться с сигаретами: курение ухудшает венозный отток.А сахар нагружает инсулиновый аппарат, чем опосредованно испытывает гормональную систему на прочность. Плюс сахар является прямым антагонистом тестостерона.Баранина, свинина, сало, жирная говядина содержат тугоплавкие жиры, которые ухудшают состояние сосудов. То есть кровообращение нарушается, а больной орган нуждается в отличном кровоснабжении.А также о хлебе на дрожжах. Белокочанная капуста, все бобовые, промышленная выпечка и дрожжевой хлеб вызывают вздутие кишечника, из-за чего близрасположенная простата сдавливается. Хлебобулочные изделия имеют еще одно опасное свойство: дрожжи в них могут нарушить микрофлору кишечника, а значит — снизить иммунитет. Также брожение и вздутие вызывают фрукты, съеденные сразу после еды. Потому фрукты стоит есть между приемами пищи или выделить отдельный прием для них (например, второй завтрак).А также без хрена, редьки, редиски, щавеля, горчицы и хрена — из-за раздражающих веществ-ирритантов в составе.Этот напиток содержит провоспалительный агент — молочный белок казеин. Кроме того, в период лактации в молоке коров увеличивается уровень женского гормона — эстрогена.Также не увлекайтесь грибами и бульонами и ешьте красное мясо не чаще 2-х раз в неделю: экстрактивные вещества в этих продуктах имеют также провоспалительные свойства, но еще и раздражающие. Раздражают нежную железу также острые приправы (так как их продукты распада выходят в неизмененном виде) — не увлекайтесь ими.Обилие крепкого кофе и чая в течение дня имеет свойство обезвоживать организм, тем самым сгущая кровь. С нормальным кровоснабжением в пораженной простате и так все негладко, а густая кровь только усугубит проблему.Ненасыщенные жирные кислоты омега-3,6,9 в ней способствуют выработке мужских гормонов в должном количестве, а также повышают местный иммунитет в предстательной железе.А также — морковь, урюк, алычу, абрикос и растительные масла холодного отжима. Эти продукты богаты на антиоксиданты: они снижают масштабы окисления и воспалительного процесса.Еще облепиху, бруснику, клюкву, цитрусовые. Эти продукты за счет витамина С и витаминов группы В повышают клеточный иммунитет. Кроме того, именно ягоды оказывают выраженное бактерицидное, противовоспалительное и мочегонное действие.Плюс сырые семена тыквы, ядра орехов, гребешки и устрицы. Они богаты на цинк и селен — минералы, улучшающие функции предстательной железы.Плюс рыба и творог. Это источники легкоусвояемого белка — без него процесс регенерации тканей простаты будет затруднен.Две-три тарелки овощей в день, ежедневные пешие прогулки и пробежки — отличная профилактика для ЖКТ: запоры, из-за давления на простату, ухудшают ее состояние.Оптимально — 2—3 раза в неделю: при такой болезни секс реже или чаще одинаково чреват гормональным дисбалансом. И откажитесь о прерванного полового акта — он нарушает естественное функционирование предстательной железы.А также следите за здоровьем кишечника. Система кровообращения замкнута, потому инфекция из любого органа может "передислоцироваться" в предстательную железу.А также бани, сауны и ледяных обливаний — во всех случаях возникает спазм сосудов, что нарушает кровоснабжение простаты. А вот контрастный душ, наоборот, кровообращение улучшает, так как за счет кратковременности воздействия экстремальными температурами тонизирует сосудистую систему.За день выпивайте не меньше двух литров воды (в течение дня небольшими глотками) — это улучшит дренирование железы и уменьшит концентрацию патогенных микроорганизмов в мочеполовой системе.ПОМНИТЕ!Дополнительно промассировать простату, чтобы улучшить ее состояние, помогут качание пресса, упражнение "велосипед" и "ходьба" на ягодицах с наполненным мочевым пузырем.