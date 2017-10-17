Может ли прием витаминов способствовать росту волос?

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Многие женщины ради роста волос принимают витаминные комплексы и покупают содержащие витамины средства по уходу за волосами. Но действительно ли все эти средства эффективны?По мнению многих ученых, нет смысла принимать витамины, если у человека нет лабораторно диагностированного недостатка какого-либо витамина. Более того, в некоторых случаях, если уровень витаминов в организме изначально нормальный, прием высоких доз синтетических витаминов может быть вреден и опасен.Как утверждает доктор Зоя Диане Дрэлос, консультант и профессор Медицинской школы Университета Дьюка, нет витаминов, которые бы целенаправленно улучшали здоровье волос и ускоряли их рост.«Не существует специальных витаминов именно для усиления роста волос. Скорость их роста зависит от здоровья организма в целом и от уровня гормонов», - отметила эксперт.По словам специалиста, около трети женщин в разные периоды жизни на планете сталкиваются с проблемой потери волос из-за повышения уровня андрогенов. Облысение усиливается во время стрессов и особенно отчетливо проявляется при старении. Но это не единственные факторы риска. Среди других возможных причин потери волос специалисты называют различные аутоиммунные заболевания, кожные болезни, сифилис и даже беременность.Еще одна важная причина облысения среди женщин – наследственные факторы.Принимаемые в виде таблеток или капель витаминные комплексы не способны перестроить волосяные фолликулы или отрегулировать уровни гормонов, поэтому пить витамины ради роста волос бессмысленно. По словам эксперта, действенные средства и в том числе лекарства для стимулирования роста волос существуют, но они, в отличие от пищевых добавок, продаются строго по рецепту и могут быть назначены лишь врачом, потому что могут иметь серьезные побочные эффекты.