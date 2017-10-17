Молочные смеси нужно разнообразить по гендерному признаку
Исследователь Кэти Хайнд подчеркивает: точно так же, как мы производим различные дезодоранты для мужчин и женщин, мы должны рассмотреть вопрос о внесении гендерных особенностей в молочные смеси.
По словам доктора Хинд, качество грудного молока настолько варьируется от женщины к женщине, что в некоторых случаях искусственные смеси могут быть лучше для ребенка, чем молоко матери.
Она представила на научной конференции исследование, которое убедительно доказывает - кормящие обезьяны вырабатывают разное молоко для самцов и самочек.
Молоко для младенцев мужского пола жирнее и в нем больше белка, причем молоко для самца-первенца особенно богато белками.
В отличие от этого, молоко для младенцев женского пола менее насыщено жиром и белками, но его больше по количеству. К тому же в нем больше кальция, что помогает в формировании крепких костей.
На ежегодной научной конференции Американская ассоциация по продвижению научных исследований также говорилось и гендерных предпочтениях человеческих младенцев.
Например, есть различия в способе полов реагировать на грудное молоко. Еще одно исследование младенцев показало, что девочки больше капризничают, если молоко матери содержит высокий уровень кортизола.
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