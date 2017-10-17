Вы готовы кушать колбасу с детскими экскрементами?
Испанские исследователи считают, что речь идет еще об одном способе получить "полезные бактерии".
Они говорят, что стул младенца - уникальный источник пробиотиков, которые повышают здоровье кишечника, поэтому сосиски и колбаски, содержащие вытяжку из детских экскрементов могут стать здоровой пищей.
Отметим, что многие виды колбас - в том числе пепперони и салями - сделаны с помощью бактериальной ферментации, говорится в информации, представленной на сайте LiveScience.
Бактерии либо самым естественным образом находятся в сыром мясе, либо их добавляют к мясу в процессе производства.
Все больше и больше исследований доказывают: кишечные бактерии играют решающую роль в нашем здоровье. Изменения в бактериальном составе кишечника , которые приводят к дисбалансу между "дружественными" и "недружественными" бактериями , становятся причиной развития таких заболеваний как рак , диабет и воспалительные заболевания кишечника.
И в начале этого года ученые из Института Бака в Калифорнии, занимающегося исследованиями проблем старения, обнаружили, что наличие правильного баланса кишечных бактерий может быть секретом долголетия.
Пробиотики – это живые бактерии, потребление которых, ведет к "колонизации" ими желудка и помогает пищеварению.
Их благотворное воздействие не полностью доказано, хотя появляется все больше доказательств того, что они могут помочь снять целый ряд проблем, в том числе диарею и пищевую аллергию .
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