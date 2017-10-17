Вы готовы кушать колбасу с детскими экскрементами?

Начиная от потребления внутрь мочи до поглощения собственных соплей, набирается уже немало ужасно звучащих "средств", обладающих, как предполагают медики, большой пользой для здоровья. Но готовы ли вы пойти так далеко, чтобы начать есть колбасу, содержащую бактерии из кишечника ребенка?Испанские исследователи считают, что речь идет еще об одном способе получить "полезные бактерии".Они говорят, что стул младенца - уникальный источник пробиотиков, которые повышают здоровье кишечника, поэтому сосиски и колбаски, содержащие вытяжку из детских экскрементов могут стать здоровой пищей.Отметим, что многие виды колбас - в том числе пепперони и салями - сделаны с помощью бактериальной ферментации, говорится в информации, представленной на сайте LiveScience.Бактерии либо самым естественным образом находятся в сыром мясе, либо их добавляют к мясу в процессе производства.Все больше и больше исследований доказывают: кишечные бактерии играют решающую роль в нашем здоровье. Изменения в бактериальном составе кишечника , которые приводят к дисбалансу между "дружественными" и "недружественными" бактериями , становятся причиной развития таких заболеваний как рак , диабет и воспалительные заболевания кишечника.И в начале этого года ученые из Института Бака в Калифорнии, занимающегося исследованиями проблем старения, обнаружили, что наличие правильного баланса кишечных бактерий может быть секретом долголетия.Пробиотики – это живые бактерии, потребление которых, ведет к "колонизации" ими желудка и помогает пищеварению.Их благотворное воздействие не полностью доказано, хотя появляется все больше доказательств того, что они могут помочь снять целый ряд проблем, в том числе диарею и пищевую аллергию .