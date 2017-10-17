ТОП-7 продуктов, которые подделывают чаще всего: как распознать подделку

В погоне за прибылью нечистые на руку предприниматели часто подделывают продукты, а то и вовсе лепят конфетку из сами знаете чего! Наверняка вы слышали про сырный продукт вместо сыра, сметанный соус вместо сметаны и даже апельсиновый сок с ароматом апельсина. Эксперты издания marketium.ru решили разобраться, где следует искать подвох и как его определить.Натуральность меда можно проверить несколькими способами:Поддельный мед имеет привкус жженого сахара.Его рекомендуют хранить в холодильнике (натуральному меду он не нужен).Если дома есть химический карандаш, опустите его грифель в мед. Если продукт окрасится синим, это говорит о том, что его разбавили сахарным сиропом или водой.Фальсифицируют пчелиное лакомство, как правило, смешивая мед, крахмал и соевую муку или разбавляя нектаром, что тоже неправильно.Сметанный продукт отличается от сметаны тем, что животные жиры в нем заменяют растительными, а молочный белок - соевым. Если вы опустите ложку натуральной сметаны в кипяток, она полностью растворится. Фальсификат просто опустится на дно.Чтобы увеличить прибыль при тех же затратах, недобросовестные производители разбавляют молоко пальмовым маслом, меламином, добавляют соду или крахмал. Единственный способ избежать подделки — покупать продукт известных марок с хорошей репутацией.То, что там нет крабов, понятно и слону. Но туда примешивают соевый белок, крахмал и щедро сдабривают продукт усилителями вкуса. Внимательно смотрите, чтобы на упаковке было в составе слово “сурими”. Это белый рыбный фарш, из которого и должны состоять палочки.На подделке красной икры люди наживают состояния. Ее могут красить или делать из водорослей. Натуральная икра при сжимании лопается и имеет горьковатый привкус, а подделка просто разжевывается. В натуральной икре икринки должны быть целыми, жидкости должно быть совсем немного.То, что должно коптиться естественным способом, давно достигается применением специальной жидкости — “жидкого дыма”, который по всему миру признан сильнейшим канцерогеном. Отличить натуральное копчение легко — мясо копченой естественным способом рыбы имеет желтоватый оттенок, а в районе желудка собирается жир такого же цвета.Удивительно, но факт! Доходы итальянской мафии от фальсифицированного оливкового масла сравнимы с доходами от наркотрафика. Нерадивые производители либо его разбавляют, либо полностью заменяют смесью более дешевых масел. Настоящий продукт можно распознать, по:Высокой цене.Небольшому эксперименту: Сверните из ваты фитиль, смочите в масле и подожгите. Если пламя резвое, чистое и без копоти, значит, в бутылке действительно оливковое масло. Подделка будет коптеть и трещать.