Как быстро избавиться от бессонницы

Медики поделились дельными советами.Спасение от бессонницы есть! Врачи-физиологи назвали лучшие методы, как быстро заснуть и не употреблять снотворное.Ранее медики уже дали рекомендации, как быстро снять усталость еще до выхода на работу. Всего пять простых советов, как быстро проснуться, взбодрить организм и не нанести ему большого вреда.А страдающие от бессонницы должны просто следовать немедикаментозным методам, как быстро заснуть и не считать до утра овечек.Обильный жирный ужин гарантирует беспокойный сон или вовсе его отсутствие. Все силы организма будут брошены на переваривание и усвоение тяжелой пищи, он просто не даст телу расслабиться, а мозгу перейти в состояние отдыха.Идеальным будет легкий и низкокалорийный ужин за 2-3 часа до сна. Принимайте пищу в спокойной обстановке за непринужденным разговором.Широко распространено заблуждение, что хорошая доза алкоголя помогает быстро заснуть. На самом деле, алкоголь просто отравляет ваш организм, наносит ему токсичный удар и человек отключается на несколько часов. Со здоровым сном это не имеет ничего общего.Обычай засыпать после нескольких бокалов вина или пива быстро перерастет во вредную привычку на грани с алкоголизмом. Один из признаков постоянных злоупотреблений – нарушения сна, прерывистый сон и бессонница.Да, просмотр очередной серии любимого сериала – хороший способ отвлечься, забыть о дневной суете. А вот залипнуть на многочасовое ток-шоу или посмотреть ужастик, значит гарантировано получить «информационное» похмелье. Перевозбуждение от эмоций на голубом экране надолго отложит сон, фаза глубокого сна будет короче.То же самое касается и работы за компьютером, игрушек на смартфоне, длительного серфинга по интернету – чтобы быстро заснуть, заранее «отключитесь» от гаджетов.Постарайтесь отложить важные эмоциональные разговоры на завтра. Не стоит нервировать друг друга мелкими склоками. Они не только испортят настроение, но и заставят всех членов семьи еще долго переживать неприятности вместо того, чтобы быстро заснуть.Если есть время и возможность, примите расслабляющую ванну. Разбавьте в теплой воде ароматические масла, морскую соль. 15-20 минут в такой ванне позволят расслабить тело, приготовить мозг к ночному отдыху.После ванны не нужно возвращаться к работе по дому, занимать готовкой. Ложитесь в кровать, и постепенно сон придет к вам сам.Расслабляющий эффект даст и легкий массаж на ночь.Конечно, страдающие от бессонницы люди не пьют кофе на ночь. Но чашка настоянного на травах чая поможет им заснуть пораньше.Если травяные чаи из магазина вас не устраивают, выберите ромашковый или пустырниковый сбор в аптеке или на рынке. Посоветуйтесь, какой травяной чай пить на ночь с фитотерапевтом, он лучше знает, как быстро заснуть.