Симптомы, которые предупреждают о скором сердечном приступе



тошнота



головокружение



неприятный дискомфорт



холодный пот



сбивчивое дыхание



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Ваше тело само сообщает о приближающейся опасности.Многие люди считают, что основным симптомом сердечного приступа является то, что человек чувствует сильную боль в груди. На самом деле это не так.25% сердечных приступов происходит бесшумно, без каких-либо явных симптомов или признаков.Доктор К. Крэндалл - кардиолог, который посвятил много лет своей карьеры, чтобы свести к минимуму, предотвратить и обратить вспять болезни сердца.По его словам, наше сердце на самом деле дает нам признак потенциального сердечного приступа, прежде чем это произойдет.Многие люди считают, что опухоль косточек или стоп связана с чрезмерным стоянием или сидением, не зная, что сердечная недостаточность может привести к накоплению жидкости в организме.Сердечная недостаточность может вызвать сильные отеки лодыжек, ног или живота. Многие люди могут накапливать жидкость и испытывать при этом внезапное увеличение веса. Когда это происходит, человек может потерять аппетит. Этот серьезный симптом предупреждает о повышенном риске сердечного приступа.Люди, у которых был сердечный приступ, утверждают, что они испытали тревогу и беспокойство непосредственно перед сердечным приступом.Если человек почувствовал необъяснимое и внезапное чувство тревоги, рекомендуется вызвать скорую помощь, так как сердечный приступ лучше предупредить, чем вылечить.Боль начинается в груди и распространяется на челюсть, плечо, руки, спину и живот.В некоторых случаях люди не чувствуют боли в груди, а боль в других частях тела. В основном, боль возникает в одном из двух плеч или между лопатками.Есть случаи, когда люди кашляют кровавой мокротой или кашляют со свистом. Это может указывать на сердечную недостаточность, и это связано с накоплением жидкости в легких. Обязательно обратите особое внимание на этот симптом!Вот некоторые из наиболее распространенных признаков:Очень важно не игнорировать симптомы, надеясь, что они уйдут. В случае, если они длятся более 5 минут, обязательно вызывайте скорую помощь или немедленно отправьтесь в больницу.