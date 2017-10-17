Симптомы, которые предупреждают о скором сердечном приступе
Многие люди считают, что основным симптомом сердечного приступа является то, что человек чувствует сильную боль в груди. На самом деле это не так.
25% сердечных приступов происходит бесшумно, без каких-либо явных симптомов или признаков.
Доктор К. Крэндалл - кардиолог, который посвятил много лет своей карьеры, чтобы свести к минимуму, предотвратить и обратить вспять болезни сердца.
По его словам, наше сердце на самом деле дает нам признак потенциального сердечного приступа, прежде чем это произойдет.
1. Отеки
Многие люди считают, что опухоль косточек или стоп связана с чрезмерным стоянием или сидением, не зная, что сердечная недостаточность может привести к накоплению жидкости в организме.
Сердечная недостаточность может вызвать сильные отеки лодыжек, ног или живота. Многие люди могут накапливать жидкость и испытывать при этом внезапное увеличение веса. Когда это происходит, человек может потерять аппетит. Этот серьезный симптом предупреждает о повышенном риске сердечного приступа.
2. Беспокойство и тревога
Люди, у которых был сердечный приступ, утверждают, что они испытали тревогу и беспокойство непосредственно перед сердечным приступом.
Если человек почувствовал необъяснимое и внезапное чувство тревоги, рекомендуется вызвать скорую помощь, так как сердечный приступ лучше предупредить, чем вылечить.
3. Боль в других частях тела
Боль начинается в груди и распространяется на челюсть, плечо, руки, спину и живот.
В некоторых случаях люди не чувствуют боли в груди, а боль в других частях тела. В основном, боль возникает в одном из двух плеч или между лопатками.
4. Кашель
Есть случаи, когда люди кашляют кровавой мокротой или кашляют со свистом. Это может указывать на сердечную недостаточность, и это связано с накоплением жидкости в легких. Обязательно обратите особое внимание на этот симптом!
Вот некоторые из наиболее распространенных признаков:
- тошнота
- головокружение
- неприятный дискомфорт
- холодный пот
- сбивчивое дыхание
Очень важно не игнорировать симптомы, надеясь, что они уйдут. В случае, если они длятся более 5 минут, обязательно вызывайте скорую помощь или немедленно отправьтесь в больницу.
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