Диетологи рассказали, какими продуктами можно заменить интимные отношения

Улучшить настроение при длительном отсутствии сексуальных контактов поможет специальная диета.

Гормоны, которые выделяются во время занятия сексом, очень ценные для нашего организма. Его отсутствие может приводить иногда к нежелательным последствиям. Но, как утверждают диетологи, секс можно заменить обычными продуктами, которые с легкостью можно купить в любом магазине.

Во время полового акта активно вырабатываются дофамин (гормон, который доставляет удовольствие) и серотонин (гормон настроения). После окончания акта в кровь выбрасываются гормоны счастья – эндорфины. Это и позволяет назвать секс настоящим "антидепрессантом".

Поэтому отсутствие половой жизни часто имеет свои последствия – в виде болезней, преждевременного старения организма и постоянной апатии.

По мнению диетологов, определенное меню может запустить в организме процессы, которые максимально похожи на те, что возникают во время сексуального контакта. Ингредиенты сексуального рациона: бананы, молоко, инжир, жирная рыба, шоколад.

Конечно же, такая диета не заменит секс, но это питание в состоянии улучшить самочувствие и настроение!
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