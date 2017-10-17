Названы самые опасные ткани для здоровья кожи
Она должна быть модной, удобной, красивой, подходить к нашей фигуре по покрою и к нашим коже и волосам по цвету.
Все так. Но нередко мы забываем еще об одном необходимом качестве вещей, которые носим, – об их безопасности. На самом деле многие ткани могут отрицательно действовать на кожу, вызывая раздражение, аллергические реакции даже усталость и головные боли.
Синтетике – нет?
Считается, что одежда из синтетики вредна, так как тело в ней «не дышит», а носить надо натуральные ткани: хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные и льняные. Действительно, когда-то было именно так. Но сегодня созданы синтетические материалы, которые прекрасно пропускают воздух, хорошо впитывают пот, быстро сохнут. Примером могут быть так называемые мембранные материалы, из которых шьют спортивную одежду.
В то же время при изготовлении тканей из натуральных материалов нередко используются вредные для здоровья химические вещества. Знаете ли вы, что в производстве тканей применяются более 8 тысяч химических веществ? И эти вещества вполне могут проникнуть в кожу. Именно поэтому ткань из хлопка, например, подвергшаяся обработке, может быть опасна для здоровья.
И все-таки самые опасные для кожи ткани – синтетические.
Нейлон
Эта синтетическая ткань, изобретенная около ста лет назад, производится из полиамида. Она очень прочная, износостойкая, не мнется, ее легко стирать. Используют нейлон для производства чулок, колготок, купальников, нижнего белья, а также блузок, рубашек и другой одежды. Но нейлон практически не пропускает воздух, не впитывает пот. Кожа в нейлоне не дышит, перегревается, увлажняется. А это ведет к аллергии, раздражению, распространению инфекции, в том числе грибковой.
5 самых опасных тканей для кожиАкрил
Тоже чисто синтетическая ткань, получаемая из природного газа. Одежду из акрила можно спутать с шерстяной. Она теплая, мягкая, яркая и красивая, но только пока новая. При стирках акриловая ткань вытягивается, скатывается и теряет свой вид.
Главный недостаток акрила – он не пропускает воздух и тело в нем «не дышит», что приводит к сильному потоотделению. Пот, скапливаясь под одеждой, раздражает кожу, Кроме того, акрил сильно электризуется.
Полиэстер
Очень популярный материал, из него шьют и нижнее белье, и верхнюю одежду. Изготавливается из продуктов переработки нефти.
Одежда из полиэстера не мнется, держит форму, приятна к телу, ее легко стирать.
В то же время эта ткань не пропускает воздух, не дает телу «дышать», что, особенно летом, вызывает ощутимый дискомфорт: сильное потоотделение, раздражение кожи и даже сыпь.
Кроме того, полиэстер накапливает статическое электричество, поэтому липнет к телу и собирает пыль.
Но самая главная опасность полиэстера – мономеры. Это молекулы, которые по каким-либо причинам оказались не вовлеченными в инертные полимерные цепи. Они могут взаимодействовать с воздухом или водой, выделяя токсичные вещества, и наносить вред здоровью.
Вискоза
Вискозу нельзя отнести к полностью синтетическим материалам: она изготовляется из целлюлозы – природного материала, но химическим путем. Так же, как и натуральные ткани, вискоза пропускает воздух, хорошо впитывает влагу. Из нее изготовляют различную одежду, в том числе детскую, и нижнее белье.
При производстве вискозы используют различные химические вещества, которыми обрабатывают полотно, чтобы придать ему износостойкость. Именно эти вещества и могут вызвать аллергию, раздражение, особенно если кожа обладает повышенной чувствительностью.
Бамбук
Одежда из бамбукового волокна появилась на прилавках наших магазинов сравнительно недавно. Шьют из него и нижнее, и постельное белье, и чулочно-носочные изделия, и спортивную одежду. Бамбуковые вещи прочные, мягкие, приятные для тела, они пропускают воздух и прекрасно впитывают влагу.
Казалось бы, бамбук – 100-процентно натуральный материал и не должен быть вреден для здоровья. Так ли это?
Бамбуковое волокно достаточно жесткое, поэтому при производстве ткани его подвергают химической обработке. И здесь как раз и может таиться опасность. Производят ткань в Китае. Как именно ее изготовляют, чем красят, какие вещества применяют – неизвестно.
Вполне вероятно, что именно химические соединения, которыми обрабатывают бамбук, могут вызвать и аллергию, и раздражение, и сыпь. Если после ношения белья из бамбука или пользования постельным бельем у вас появились эти признаки или другие симптомы ухудшения здоровья, от этих изделий нужно отказаться.
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