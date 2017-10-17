Названы самые опасные ткани для здоровья кожи

По каким критериям мы выбираем одежду?Она должна быть модной, удобной, красивой, подходить к нашей фигуре по покрою и к нашим коже и волосам по цвету.Все так. Но нередко мы забываем еще об одном необходимом качестве вещей, которые носим, – об их безопасности. На самом деле многие ткани могут отрицательно действовать на кожу, вызывая раздражение, аллергические реакции даже усталость и головные боли.Считается, что одежда из синтетики вредна, так как тело в ней «не дышит», а носить надо натуральные ткани: хлопчатобумажные, шелковые, шерстяные и льняные. Действительно, когда-то было именно так. Но сегодня созданы синтетические материалы, которые прекрасно пропускают воздух, хорошо впитывают пот, быстро сохнут. Примером могут быть так называемые мембранные материалы, из которых шьют спортивную одежду.В то же время при изготовлении тканей из натуральных материалов нередко используются вредные для здоровья химические вещества. Знаете ли вы, что в производстве тканей применяются более 8 тысяч химических веществ? И эти вещества вполне могут проникнуть в кожу. Именно поэтому ткань из хлопка, например, подвергшаяся обработке, может быть опасна для здоровья.И все-таки самые опасные для кожи ткани – синтетические.Эта синтетическая ткань, изобретенная около ста лет назад, производится из полиамида. Она очень прочная, износостойкая, не мнется, ее легко стирать. Используют нейлон для производства чулок, колготок, купальников, нижнего белья, а также блузок, рубашек и другой одежды. Но нейлон практически не пропускает воздух, не впитывает пот. Кожа в нейлоне не дышит, перегревается, увлажняется. А это ведет к аллергии, раздражению, распространению инфекции, в том числе грибковой.5 самых опасных тканей для кожиАкрилТоже чисто синтетическая ткань, получаемая из природного газа. Одежду из акрила можно спутать с шерстяной. Она теплая, мягкая, яркая и красивая, но только пока новая. При стирках акриловая ткань вытягивается, скатывается и теряет свой вид.Главный недостаток акрила – он не пропускает воздух и тело в нем «не дышит», что приводит к сильному потоотделению. Пот, скапливаясь под одеждой, раздражает кожу, Кроме того, акрил сильно электризуется.Очень популярный материал, из него шьют и нижнее белье, и верхнюю одежду. Изготавливается из продуктов переработки нефти.Одежда из полиэстера не мнется, держит форму, приятна к телу, ее легко стирать.В то же время эта ткань не пропускает воздух, не дает телу «дышать», что, особенно летом, вызывает ощутимый дискомфорт: сильное потоотделение, раздражение кожи и даже сыпь.Кроме того, полиэстер накапливает статическое электричество, поэтому липнет к телу и собирает пыль.Но самая главная опасность полиэстера – мономеры. Это молекулы, которые по каким-либо причинам оказались не вовлеченными в инертные полимерные цепи. Они могут взаимодействовать с воздухом или водой, выделяя токсичные вещества, и наносить вред здоровью.Вискозу нельзя отнести к полностью синтетическим материалам: она изготовляется из целлюлозы – природного материала, но химическим путем. Так же, как и натуральные ткани, вискоза пропускает воздух, хорошо впитывает влагу. Из нее изготовляют различную одежду, в том числе детскую, и нижнее белье.При производстве вискозы используют различные химические вещества, которыми обрабатывают полотно, чтобы придать ему износостойкость. Именно эти вещества и могут вызвать аллергию, раздражение, особенно если кожа обладает повышенной чувствительностью.Одежда из бамбукового волокна появилась на прилавках наших магазинов сравнительно недавно. Шьют из него и нижнее, и постельное белье, и чулочно-носочные изделия, и спортивную одежду. Бамбуковые вещи прочные, мягкие, приятные для тела, они пропускают воздух и прекрасно впитывают влагу.Казалось бы, бамбук – 100-процентно натуральный материал и не должен быть вреден для здоровья. Так ли это?Бамбуковое волокно достаточно жесткое, поэтому при производстве ткани его подвергают химической обработке. И здесь как раз и может таиться опасность. Производят ткань в Китае. Как именно ее изготовляют, чем красят, какие вещества применяют – неизвестно.Вполне вероятно, что именно химические соединения, которыми обрабатывают бамбук, могут вызвать и аллергию, и раздражение, и сыпь. Если после ношения белья из бамбука или пользования постельным бельем у вас появились эти признаки или другие симптомы ухудшения здоровья, от этих изделий нужно отказаться.