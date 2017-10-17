Эксперты рассказали, после каких операций возникают тяжелые осложнения
Притом, сами осложнения намного тяжелее обычного, ведь нередко вечерние операции относятся к экстренным, говорит исследование Университета Мичигана. Днем же как правило чаще проводят запланированные операции. Эти выводы удалось сделать, проанализировав истории 15807 пациентов. Хирурги сообщили о 785 случаях осложнений. И эти данные подверглись детальному исследованию.
Кстати, ранее было доказано, что риски осложнений также повышаются, если операции проводятся в выходной день. По словам исследователей, анализ подобной статистики осложнений позволит снизить риск нежелательных исходов. К примеру, можно попробовать увеличить число бригад хирургов на выходных или в ночные часы.
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