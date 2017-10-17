Ученые выяснили, от чего зависит сексуальное удовлетворение

Международная группа ученых из Нидерландов, Португалии, Бразилии и Канады выяснила, от чего зависит сексуальное удовлетворение. Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Sex Research.Ученые провели опрос среди 124 гетеросексуальных пар, попросив их указать степень удовлетворения от полового акта, а также оценить свои сексуальные функции, в том числе продолжительность эрекции, силу оргазма и выделение смазки.В исследовании приняли участие мужчины в возрасте от 19 до 69 лет, и женщины от 18 до 62 лет.Согласно результатам опроса, удовлетворение мужчин от полового акта в большей степени зависит от продолжительности эрекции, желания и оргазма женщины. У женщин этот процесс, в свою очередь, зависит от влечения и оргазма мужчин. Исследования выявило, что наслаждение от секса представителей обоих полов в значительной степени связано с удовлетворением партнера.Ранее ученые из бразильского университета Риу-Гранди-ду-Сул установили, что сексуальная активность влияет на процесс старения. Как утверждают исследователи, чем больше ресурсов используется для воспроизведения, тем меньше энергии остается на восстановление тканей и органов.