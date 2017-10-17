Представлена уникальная замена алкоголя для людей с зависимостью
Принцип действия препарата основан на воздействии на мозг биологически активных растительных веществ, которые стимулируют синтез "гормона счастья". А алкоголь тоже приводит к выработке этого гормона. Более того, для получения ранее производившегося эффекта со временем требуется повышать дозировку за счет образования новых рецепторов гормона. Новое средство не вызывает образование дополнительных рецепторов и, как утверждают создатели, снижает количество приобретенных.
Эксперименты с участием алкоголиков показали эффективность разработки. У людей видимо уменьшилась степень зависимости. Правда, Калвиньш убежден: новый препарат не является полноценным лекарством, а лишь вспомогательным средством. По его словам, лечение алкоголизма больше зависит от силы воли и желания избавиться от зависимости. Поэтому ключевую роль играет психотерапевт.
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