Учёные: жареная пища не всегда приводит к ожирению!
В самом исследовании, после которого учёные смогли прийти к таким выводам, приняли участие 9623 женщины и 6379 мужчин.
Проведя исследования, учёные убедились в том факте, что взаимосвязь потребления человеком жареной пищи с ожирением может проявляться лишь в том случае, если человек сам по себе предрасположен к ожирению.
Выяснилось, что здоровые люди, употребляющие жареные продукты в умеренных количествах, не начинают страдать ожирением.
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