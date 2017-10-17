Учёные: жареная пища не всегда приводит к ожирению!

В статье, опубликованной в научном журнале British Medical Journal, сообщается о том, что, по мнению американских учёных, ожирение далеко не всегда бывает связано с употреблением в пищу жареных продуктов.

В самом исследовании, после которого учёные смогли прийти к таким выводам, приняли участие 9623 женщины и 6379 мужчин.

Проведя исследования, учёные убедились в том факте, что взаимосвязь потребления человеком жареной пищи с ожирением может проявляться лишь в том случае, если человек сам по себе предрасположен к ожирению.

Выяснилось, что здоровые люди, употребляющие жареные продукты в умеренных количествах, не начинают страдать ожирением.
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