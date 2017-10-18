Новые таблетки против диабета готовы совершить настоящий переворот в медицине

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Инъекционный диабетический препарат - глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) - может появиться в форме таблеток, передает Health Day. Экспериментальные таблетки уже протестировали на добровольцах. Более 1100 человек с диабетом 2-го типа приняли участие в испытаниях, длившихся 26 недель. Людей разбивали на несколько групп. Одной делали еженедельно инъекции 1 миллиграмма Семаглутида. Пяти другим группам давали разные дозировки перорально - 2,5, 5, 10, 20 или 40 миллиграммов. Еще одна группа получала пероральную форму лекарства с постоянным повышением дозировки. Была и группа плацебо.Самая большая доза препарата в пероральной форме работала столь же эффективно, что и инъекционная форма. Она хорошо контролировала уровень сахара и позволяла снизить вес добровольца. У людей, пивших 40 миллиграммов средства, в среднем уровень гликированного гемоглобина (показатель сахара в крови) снижался на 1,9%. И более чем у 70% добровольцев снижалась масса тела минимум на 5% (около 6,8 килограмма).По словам доктор Роберта Корги, американского эндокринолога, пероральная форма средства способна реально изменить жизнь людей. Семаглутид эффективен, но мало кто хочет делать инъекции. Таблетки - совсем другое дело. Кстати, ранее было доказано, что инъекционная форма снижает смертность от сердечно-сосудистых недугов.