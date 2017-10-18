Как вылечить течь из носа

Нос первым встречает инфекции, которые витают в воздухе, за что и расплачивается больше других органов: выделения и заложенность этих «входных ворот» ОРВИ — неотъемлемая жалоба почти каждого простудившегося. И, несмотря на кажущуюся банальность, далеко не все из них умеют правильно с ним справляться. Как же это правильно делать?В самом начале, когда вы только чувствуете первое недомогание, очень важно не дать себе перемерзнуть. Если вы на улице и возможности попасть домой в ближайшие полчаса нет, можно зайти в магазин, выпить чаю с лимоном и чем-то сладким и продолжить путь домой. Если вы чувствуете недомогание на работе, отпрашивайтесь и едьте домой.По приходу домой сразу же примите горячую ножную ванну. Но не дольше 5 минут, иначе можно заработать перегрев, а это дополнительная нагрузка на организм, что ему сейчас ни к чему. Параллельно с ножной ванной промойте нос водой (лучше всего — подсоленной: 0,5 ч.л. соли на стакан) — если вам в нос с вдыхаемым воздухом попали микробы, то так вы их смоете. Чтобы не терять драгоценные минуты, пока принимаете ванну, попросите близких приготовить вам чай с лимоном.Вышли из ванны — сразу в теплую кровать. На подошвы — горчичники (на 30 мин), сверху — шерстяные носки. Выпейте чаю и попросите организовать вам ингаляцию. Для этого хорошо использовать ингаляторы, которые сейчас свободно продаются в апетках. Если их нет, заполните небольшую каструлю кипятком, добавить в него мелко нарезанные половину слезоточивой луковицы или две головки чеснока (они содержат летучие растительные вещества — фитонциды, которые убивают или тормозят размножение болезнетворных микроорганизмов) и размешать их. Накройтесь полотенцем и дышите паром, пока он будет идти. Пар прогреет и обеззаразит дыхательные пути.Если нет лука с чесноком, вместо них можно использовать несколько, 2 капли любого аромамасла (учтите, детям ментоловое аромамасло противопоказано). После этого укройтесь пуховым одеялом, грейтесь и пейте больше теплого. Если есть аппетит, обязательно поешьте — это придаст сил. Больше лечебных мероприятий на сегодня не надо.Не забудьте измерить температуру — если она повышена, а из носа начинает течь, его «закладывает», ваш иммунитет все-таки не выдержал «неравного боя» и начался ринит — воспаление слизистой носа. Тут уже надо подключать лекарства.Первым делом нужно приобрести сосудосуживающие капли в нос (например, на основе оксиметазолина, ксилометазолина, нафазолина). Они снимут отек слизистой оболочки носа и помогут предотвратить распространение инфекции в придаточные пазухи и среднее ухо. Кстати, для этого нужно еще правильно сморкаться — слизь из носа нужно выдувать без усилий, поочередно закрывая то правую, то левую половину носа (если сморкаться иначе, слизь может подняться в среднее ухо и вызвать отит).Что касается сосудосуживающих капель, то их следует применять строго дозировано — указание о правилах приема есть в аннотации. Если нарушать правила пользования, что случается очень часто, они перестают помогать, вызывают еще большую заложенность носа и даже ослабление обоняния.Также поможет прополис: этот продукт пчеловодства обладает противовирусной активностью. В аптеке можно приобрести водный экстракт прополиса, но можно развести прополис водой и самому — щепотка порошка на 1 ч.л. теплой кипяченой воды. Закапывайте по 2—4 капли в каждую ноздрю 5—6 раз ежедневно в первые 3—4 дня, затем 3 раза в день, пока не вылечитесь. Его же принимайте внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды в течение 2—3 недель — он поддержит иммунитет.Параллельно с каплями можно принимать и другие лекарства. Если вы плохо переносите температуру или если отек слабо спадает, несмотря на капли, примите (посоветовавшись с врачом) противовоспалительное средство — таблетку или порошок на основе парацетамола или ибупрофена — дискомфорт уменьшится. Некоторые из этих лекарств противопоказаны при заболеваниях желудка, индивидуальной непереносимости, поэтому внимательно читайте аннотацию перед их приемом. Если ваши усилия в течение дня-двух безуспешны, вызывайте врача. К вашей домашней терапии он может добавить лечение посерьезнее.Сколько насморку не длиться, а когда-нибудь (в среднем — через 7 дней) ему пора заканчиваться. Чтобы не запустить болезнь, а долечить его, можно использовать методы народной медицины, например согревание при помощи прикладывания к носу, переносице мешочка с горячей солью. Тепло расширяет сосуды, и к зоне воспаления начинают активно прибывать «солдаты иммунитета» — лейкоциты и лимфоциты.Питание в течение всего заболевания должно быть полноценным, т.е. витаминизиованным, богатым белком и легким для переваривания: подойдут бульоны, каши, фрукты, чаи с малиной и лимоном, цитрусовые. Также полезно есть острое — оно улучшает кровообращение в носе. Особенно хорош красный острый перец (конечно же, если у вас нет противопоказаний к острым продуктам, особенно воспалений пищеварительной системы и гипертонической болезни). Содержащееся в этом продукте вещество капсаицин (как раз тот самый жгучий компонент) оказывает противовоспалительный эффект. Кстати, на его основе готовят лекарства от насморка.Попытаться ослабить заложенность можно и рефлекторно — при помощи точечного массажа. Точки, на которые нос реагирует ослаблением отека, расположены на переносице, начиная от уровня бровей и вниз до середины носа и симметрично с двух сторон от переносицы. Надавливать на них надо кончиками указательных пальцев, в течение 1 мин, сначала легко, а потом все сильнее.