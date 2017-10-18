В каком возрасте впервые следует посетить гинеколога?
В первой половине прошлого столетия гинекологическими заболеваниями детей и подростков никто всерьез не занимался. А ведь большинство взрослых болезней, таких как бесплодие, опухоли половых органов и воспаления придатков уходят корнями в детство. Маленькие женщины начинают болеть по нескольким причинам:
- плохая наследственность;
- токсикоз, который мама переживала во время беременности, или перенесенные ею вирусные заболевания;
- угроза не выносить ребенка или тяжелые роды;
- простуды, грипп и тонзиллитом, особенно если он хронический;
- частые ангины, которые способны спровоцировать воспалительный процессы во влагалище, (в организме девочки существует источник постоянной инфекции, который со слизистой носоглотки может перейти на слизистую половых органов);
- хронические запоры, воспаления мочевыводящих путей, почек или аппендикса (в брюшной полости все органы расположены слишком близко друг к другу, и любые инфекции, поражающие соседей через кровь, легко проникают в половые органы);
- стремление девочек-подростков стать супермоделями. Чтобы походить на худосочных манекенщиц, юные Лолиты начинают худеть, часто моря себя голодом, принимая слабительные, вызывая рвоту. Это грозит прекращением менструации и развитием аменореи
- серьезнейшего расстройства репродуктивной системы, которое впоследствии может привести к бесплодию.
И все же, в каком возрасте дочку стоит впервые показать гинекологу? Специалисты ПАГа считают: если девочка здорова, можно обойтись обязательными плановыми осмотрами - в 6-7-летнем возрасте, когда ребенок проходит медосмотр перед поступлением в школу, и в 11-12 лет, когда у большинства девочек начинаются менструации. Начиная с 14 лет, каждая девочка должна приходить на прием к гинекологу как минимум раз в год.
Не дожидаясь плановых осмотров, ребенка нужно показать гинекологу, если:
? выделения из влагалища имеют желтоватый, коричневатый или зеленоватый цвет;
? ребенок жалуется на зуд и жжение в промежности;
? появился неприятный запах из влагалища;
? на трусиках обнаружились белые творожистые выделения;
? у 6-7-летнего ребенка появились вторичные половые признаки (грудь, оволосение);
? менструации отсутствуют после 16 лет;
? девушка жалуется на болезненные месячные. В норме тяжесть внизу живота в первый день месячных испытывает каждая третья девушка, в то время как чрезмерная болезненность чаще всего свидетельствует о наличии каких-то гинекологических заболеваний;
? длительность цикла меньше 21 дня или больше 35. С началом месячных каждая девушка должна вести специальный календарь, в котором из месяца в месяц она должна отмечать первый и последний день менструации. В норме временной разрыв между началом и концом критических дней может варьироваться от 21, 24, 28 до 32 дней. При этом длительность каждого цикла не должна превышать 7 дней;
? менструации отсутствуют в течение 2 месяцев;
? менструаций остаются нерегулярными в течение 2 лет после начала первого цикла;
? в 14 лет у девочки задерживается половое развитие. Это может свидетельствовать о серьезном заболевании эндокринной системы.
Кроме того, если мама заподозрила что-то неладное: нащупала уплотнение в брюшной полости ребенка, услышала жалобы на рези, тупые боли или другие недомогания в области малого таза, она должна немедленно показать дочь гинекологу. Важно помнить, что первые месячные нередко запаздывают из-за чрезмерной загруженности ребенка. Особого внимания со стороны родителей заслуживают и так называемые ювенильные маточные кровотечения, которые могут длиться месяцами. Такие кровотечения ни в коем случае нельзя игнорировать - их нужно немедленно лечить. Специалист подберет необходимые лекарства.
К сожалению, мамы не спешат приводить своих малышек на прием к гинекологу, полагая, что ребенок испугается врача. Однако специалисты утверждают, что маленькие дети, если их еще не успели запугать родители, вполне спокойно относятся к гинекологическому осмотру, тем более что он проводится в присутствии мамы. Вот 10-летние девочки боятся гораздо больше, кроме того, к чувству страха у них примешивается гипертрофированная стыдливость. В таких случаях доктору нужно в доверительной беседе расположить к себе и маму, и дочку. Важно также узнать, хочет ли девочка, чтобы при этом присутствовала мама, или ей лучше остаться за ширмой.
Девушки 14 лет чаще всего боятся на приеме гинеколога потерять девственность. Не всякий визит к гинекологу чреват осмотром на кресле, но даже если осмотр неизбежен, то исследование внутренних органов проводится не через влагалище, а через прямую кишку. Для осмотра шейки матки применяются тончайшие инструменты, которые вводятся через отверстия в девственной плеве. Иные подростки годами не показываются специалисту только потому, что им не нравится участковый гинеколог. В таких случаях мы бы советовали поискать себе другого специалиста. Если частным гинекологам вы не доверяете, можно обратиться в городскую консультацию, да и при ПАГе тоже ведется прием детских и подростковых гинекологов, причем здесь принимают не только киевлян, но и приезжих.
И еще одно предостережение. Если вашему ребенку назначили УЗИ, обращайтесь именно к детскому гинекологу.
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