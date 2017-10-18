В каком возрасте впервые следует посетить гинеколога? На этот вопрос специалисты отвечают по-разному. Одни утверждают, что это можно делать не раньше 14-лет, другие же настаивают на том, что девочки должны становиться пациентками гинекологов с момента своего появления на свет. Кто же прав? На этот вопрос отвечает детский и подростковый гинеколог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины Вера Петербургская.В первой половине прошлого столетия гинекологическими заболеваниями детей и подростков никто всерьез не занимался. А ведь большинство взрослых болезней, таких как бесплодие, опухоли половых органов и воспаления придатков уходят корнями в детство.- плохая наследственность;- токсикоз, который мама переживала во время беременности, или перенесенные ею вирусные заболевания;- угроза не выносить ребенка или тяжелые роды;- простуды, грипп и тонзиллитом, особенно если он хронический;- частые ангины, которые способны спровоцировать воспалительный процессы во влагалище, (в организме девочки существует источник постоянной инфекции, который со слизистой носоглотки может перейти на слизистую половых органов);- хронические запоры, воспаления мочевыводящих путей, почек или аппендикса (в брюшной полости все органы расположены слишком близко друг к другу, и любые инфекции, поражающие соседей через кровь, легко проникают в половые органы);- стремление девочек-подростков стать супермоделями. Чтобы походить на худосочных манекенщиц, юные Лолиты начинают худеть, часто моря себя голодом, принимая слабительные, вызывая рвоту. Это грозит прекращением менструации и развитием аменореи- серьезнейшего расстройства репродуктивной системы, которое впоследствии может привести к бесплодию.И все же, в каком возрасте дочку стоит впервые показать гинекологу? Специалисты ПАГа считают: если девочка здорова, можно обойтись обязательными плановыми осмотрами - в 6-7-летнем возрасте, когда ребенок проходит медосмотр перед поступлением в школу, и в 11-12 лет, когда у большинства девочек начинаются менструации. Начиная с 14 лет, каждая девочка должна приходить на прием к гинекологу как минимум раз в год.? выделения из влагалища имеют желтоватый, коричневатый или зеленоватый цвет;? ребенок жалуется на зуд и жжение в промежности;? появился неприятный запах из влагалища;? на трусиках обнаружились белые творожистые выделения;? у 6-7-летнего ребенка появились вторичные половые признаки (грудь, оволосение);? менструации отсутствуют после 16 лет;? девушка жалуется на болезненные месячные. В норме тяжесть внизу живота в первый день месячных испытывает каждая третья девушка, в то время как чрезмерная болезненность чаще всего свидетельствует о наличии каких-то гинекологических заболеваний;? длительность цикла меньше 21 дня или больше 35. С началом месячных каждая девушка должна вести специальный календарь, в котором из месяца в месяц она должна отмечать первый и последний день менструации. В норме временной разрыв между началом и концом критических дней может варьироваться от 21, 24, 28 до 32 дней. При этом длительность каждого цикла не должна превышать 7 дней;? менструации отсутствуют в течение 2 месяцев;? менструаций остаются нерегулярными в течение 2 лет после начала первого цикла;? в 14 лет у девочки задерживается половое развитие. Это может свидетельствовать о серьезном заболевании эндокринной системы.Кроме того, если мама заподозрила что-то неладное: нащупала уплотнение в брюшной полости ребенка, услышала жалобы на рези, тупые боли или другие недомогания в области малого таза, она должна немедленно показать дочь гинекологу. Важно помнить, что первые месячные нередко запаздывают из-за чрезмерной загруженности ребенка. Особого внимания со стороны родителей заслуживают и так называемые ювенильные маточные кровотечения, которые могут длиться месяцами. Такие кровотечения ни в коем случае нельзя игнорировать - их нужно немедленно лечить. Специалист подберет необходимые лекарства.К сожалению, мамы не спешат приводить своих малышек на прием к гинекологу, полагая, что ребенок испугается врача. Однако специалисты утверждают, что маленькие дети, если их еще не успели запугать родители, вполне спокойно относятся к гинекологическому осмотру, тем более что он проводится в присутствии мамы. Вот 10-летние девочки боятся гораздо больше, кроме того, к чувству страха у них примешивается гипертрофированная стыдливость. В таких случаях доктору нужно в доверительной беседе расположить к себе и маму, и дочку. Важно также узнать, хочет ли девочка, чтобы при этом присутствовала мама, или ей лучше остаться за ширмой.Девушки 14 лет чаще всего боятся на приеме гинеколога потерять девственность. Не всякий визит к гинекологу чреват осмотром на кресле, но даже если осмотр неизбежен, то исследование внутренних органов проводится не через влагалище, а через прямую кишку. Для осмотра шейки матки применяются тончайшие инструменты, которые вводятся через отверстия в девственной плеве. Иные подростки годами не показываются специалисту только потому, что им не нравится участковый гинеколог. В таких случаях мы бы советовали поискать себе другого специалиста. Если частным гинекологам вы не доверяете, можно обратиться в городскую консультацию, да и при ПАГе тоже ведется прием детских и подростковых гинекологов, причем здесь принимают не только киевлян, но и приезжих.И еще одно предостережение. Если вашему ребенку назначили УЗИ, обращайтесь именно к детскому гинекологу.