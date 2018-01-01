Три шага к здоровой груди



встаньте в полный рост перед зеркалом,



опустите руки вдоль тела, а затем поднимите их за головой,



осмотрите кожу на груди: нет ли на ней углублений, морщинок, стянутости, покраснения, сыпи или выпуклостей,



прощупайте грудь кончиками пальцев по кругу, начиная с внешнего периметра и двигаясь по направлению к соску,



обследуйте также область подмышек.



Выберите день для самообследования - например, первое число каждого месяца. Выполняйте осмотр следующим образом:Если вы обнаружите уплотнение или другие необычные симптомы, проведите повторное обследование спустя один менструальный цикл. Если симптомы не исчезли, обязательно пройдите обследование у врача.Узнайте, были ли в вашей семье случаи рака груди, и сообщите об этом врачу. Около 10% заболеваний раком груди - наследственные, поэтому для врача очень важно знать, относитесь ли вы к категории повышенного риска. И не забудьте о родственницах по отцовской линии! Поскольку половина генов досталась вам от отца, случаи заболевания в его семье также повышают вероятность болезни.Американское онкологическое общество рекомендует женщинам старше сорока лет ежегодно проходить маммографию. Если в вашей семье были случаи рака, вам нужно начинать обследоваться за десять лет до того возраста, когда у вашей родственницы была обнаружена болезнь. И обязательно храните результаты обследований: сопоставив несколько снимков, врач быстрее обнаружит изменения.