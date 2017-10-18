Продукты, которые категорически нельзя есть на ночь

В принципе, есть перед сном в любом случае очень плохо. Это сказывается не только на самом сне, но и на общем здоровье человека. Конечно, все мы знаем, что перед сном лучше не есть жирной еды.Но на этом список не заканчивается. Есть еще несколько продуктов, которые категорически запрещено есть перед сном, иначе это будет не только стоять вам нескольких часов нормального сна, но и здоровье очень быстро ухудшится.Если кто-то не знал, бекон – это просто очень жирное мясо. И оно очень тяжелое для желудка. Перетравливаться бекон будет достаточно долго, чтобы вы несколько часов не могли заснуть. И, кстати, это касается не только мяса, но и любых других жирных продуктов, включая картошку-фри.Овсянки и хлопья – это просто идеальный завтрак, который и продубит вас и даст огромное количество энергии. И примерно так же они действуют и вечером. Поев злаки на ужин вы, скорее всего, не заснете в ближайшие несколько часов. К тому же, избыток сахара очень плохо повлияет на ваш организм.В принципе, главное чего нужно избегать перед сном – это жирная пища и сахар. И мороженное это "комбо". Вы получите огромное количество и сахара и жира. Поэтому, перед сном порадуйте себя фруктами. Это будет и вкусно и очень даже полезно.Даже если вы будете есть черный шоколад, в котором практически нет сахара, это все равно очень плохо скажется на вашем сне. Хорошо, сладкого мы избежим, но вот шоколад без кофеина представить сложно. И именно кофеин будет достаточно плохо влиять на ваш организм. Дело в том, что шоколад с высоким содержанием какао имеет большое содержание кофеина, который поднимет сердечный пульс и скажется на вашем сне, и его больше именно в черном шоколаде.