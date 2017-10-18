ТОП-3 продуктов, которые не стоит мыть проточной водой

Есть продукты, которые специалисты не рекомендуют мыть, иначе это приведет к распространению бактерий. Это известные и довольно популярные продукты.В первую очередь это курица, ведь в сыром виде в ней есть сальмонелла и другие бактерии. Когда моешь курицу, это приводит к попаданию бактерий в раковину и на руки.Тоже самое касается и мяса, поэтому курицу и мясо надо сразу термически обрабатывать.У некоторых людей есть привычка мыть куриные яйца, а это смывает вещество, которое наносят на фабриках, чтобы не дать бактериям размножаться.Грибы также не стоит долго держать в воде, они сильно впитывают воду и их вкус становится хуже, лучше протирать их полотенцем.