ТОП-3 продуктов, которые не стоит мыть проточной водой
В первую очередь это курица, ведь в сыром виде в ней есть сальмонелла и другие бактерии. Когда моешь курицу, это приводит к попаданию бактерий в раковину и на руки.
Тоже самое касается и мяса, поэтому курицу и мясо надо сразу термически обрабатывать.
У некоторых людей есть привычка мыть куриные яйца, а это смывает вещество, которое наносят на фабриках, чтобы не дать бактериям размножаться.
Грибы также не стоит долго держать в воде, они сильно впитывают воду и их вкус становится хуже, лучше протирать их полотенцем.
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