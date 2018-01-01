Курение и вирусные инфекции снижают эффективность лекарств от болезней легких

Курение и вирусные инфекции могут снизить эффективность принимаемых лекарств для лечения хронических заболеваний легких, считают австралийские исследователи из Университета Монаша.Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) представляет собой собирательное название для легочных заболеваний, включающих эмфизему, хронический бронхит и хронические обструктивные заболевания дыхательных путей. Полученные данные показали, что эффективность препаратов, обычно используемых для лечения ХОБД, значительно снижается из-за воздействия сигаретного дыма и вирусных инфекций.Курение в настоящее время является основной причиной развития ХОБЛ, так как оно может нарушить иммунитет и повысить восприимчивость пациента к инфекциям, ухудшая симптомы болезни. Люди, страдающие от ХОБЛ, имеют трудности с дыханием и частое производство мокроты, а также подвержены инфекциям грудной клетки. В ходе изучения животных моделей специалисты обнаружили, что ткани легких курильщиков и ткани легких с вирусными инфекциями были менее чувствительны к препаратам против ХОБЛ, чем ткани легких здоровых людей.