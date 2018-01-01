Курение и вирусные инфекции снижают эффективность лекарств от болезней легких
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) представляет собой собирательное название для легочных заболеваний, включающих эмфизему, хронический бронхит и хронические обструктивные заболевания дыхательных путей. Полученные данные показали, что эффективность препаратов, обычно используемых для лечения ХОБД, значительно снижается из-за воздействия сигаретного дыма и вирусных инфекций.
Курение в настоящее время является основной причиной развития ХОБЛ, так как оно может нарушить иммунитет и повысить восприимчивость пациента к инфекциям, ухудшая симптомы болезни. Люди, страдающие от ХОБЛ, имеют трудности с дыханием и частое производство мокроты, а также подвержены инфекциям грудной клетки. В ходе изучения животных моделей специалисты обнаружили, что ткани легких курильщиков и ткани легких с вирусными инфекциями были менее чувствительны к препаратам против ХОБЛ, чем ткани легких здоровых людей.
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