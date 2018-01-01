Медики выяснили, почему люди занимаются любовью

Группа ведущих специалистов утверждает, что в процессе реализации новых экспериментов медикам удалось найти причины, из-за которых мужчины и женщины занимаются сексом.Следует заметить, что инициаторами комплексных наблюдений стали сотрудники из клинического центра, расположенного в Соединенных Штатах Америки. По словам авторов проектов, ранее врачи полагали, что существуют только 2 причины, почему люди занимаются любовью – для получения удовольствия и продолжения рода.Ученые заявили, что в ходе проведения новых наблюдений специалистам удалось зафиксировать интересную закономерность. Итоги реализованных исследований опубликованы в Archives of Sexual Behavior. В процессе осуществления опытов медики задействовали больше 100 добровольцев разного пола. Возраст участников наблюдений варьировался от 17 до 52 лет. Оказалось, что люди вступают в интимную близость не только для получения сексуального опыта и удовольствия.Парни и девушки занимаются любовью, чтобы снять эмоциональное напряжение, а некоторые мужчины и женщины занимаются сексом для повышения своего статуса в обществе или ради мести.