Недостаток сна может стать причиной болезни сердца и инсульта

Нехватка сна может повысить вероятность возникновения болезни сердца и инсульта, предупреждает новое исследование из Пенсильванского медицинского колледжа. Полученные данные показали, что сон продолжительностью менее 6 часов ночью был связан с более высоким риском смерти у людей с метаболическим синдромом – сочетанием сахарного диабета, высокого кровяного давления и ожирения. Специалисты отмечают, что данный эффект был особенно сильным у людей с повышенным артериальным давлением или плохим метаболизмом глюкозы.Эксперты изучили 1344 добровольца среднего возраста. На основании результатов испытаний было установлено, что 39,2% участников имели, по крайней мере, три фактора риска, которые вместе известны как метаболический синдром. К составляющим метаболического синдрома традиционно относят индекс массы тела выше 30, классифицирующийся как ожирение, повышенный уровень холестерина, высокое кровяное давление, высокий уровень сахара в крови натощак и повышенный уровень триглицеридов.Во время 16-летнего периода наблюдения 22% участников умерли. Было установлено, что люди с метаболическим синдромом, которые спали более 6 часов по ночам, имели примерно в 1,49 раза больше шансов умереть от болезни сердца или инсульта. При этом участники, которые регулярно спали менее 6 часов, имели примерно в 2,1 раза больше шансов умереть от тех же недугов.